沒什麼大不了！撞衫這事兒笑笑就好

「撞衫」指的是自我衣物的外觀上，與他人所有的，有某種程度相似，甚至相同的狀況。這是一種日常生活中很有可能會遇到的情境。

對一般人來說，或許撞衫不是件多了不起的事！

但對偶像明星或其他公眾人物而言，因他們需要有高度辨識性與獨特性，使得他們若和別人穿著一樣的衣服，會被視為相當尷尬，甚至是令人不開心的事情。換句話說，若非從事此等職業者，日常生活有必要斤斤計較撞衫這事兒嗎？

近日看到一齣戲劇《最酷的世界》，描述職場種種殘酷現象，其中演譯到撞包這件事：

女主角的前男友，無預警地送來名牌包與鮮花，為自己之前幼稚的行為表示道歉。明知道是山寨包，但也要一千多元，女主角心疼男友兼課教小朋友畫畫，一小時也才35元，這個假包，想必他也是攢了很久才能買到，所以將它當成一份心意，揹著去上班。

不巧在樓梯間遇到雜誌社紅人王露與輝哥，還與王露「撞包」，便遭到輝哥極盡所能的羞辱。

輝：「你這還撞包了呀！哪兒買的？這味兒……（鄙視的聞了聞），交友不慎哪，趁早絕交，揹著也不嫌丟人？！」

女主：「這就是我朋友送我的一個禮物。」

輝：「既然知道是假的，你還揹啊，虛榮心作祟？想掙點面子？不就這點心思嘛！但這兒是YO傳媒，核心輸出的就是品牌價值文化，這兒容不下半點山寨、草根、濫芋充數。」

我們自然是不能鼓勵仿冒，但在上位者若以職位高低，來論斷誰才適合拿名牌包？或者誰才拿得起名牌包？人外有人，他自己是否也活得戰戰兢兢？哪天不小心與長官撞衫、撞包，豈不無地自容！

我是一個窮苦人家的孩子，沒見識過啥上流社會的文化，之前與朋友和同事，常以買到相同的衣服為樂，覺得有歸屬感；當然也或許是我們的經濟能力無法走高檔路線，所以也沒了解到「撞衫」這件事的嚴重性。

換了新單位，某日，一位同事走近我，開口說：「唉呀，你這件套裝我也有一模一樣的喔。」我傻傻地回答：「真的呀，那我們真是英雌所見略同啊！」，對方卻淡淡地說：「沒關係啦！你穿起來比較好看，我以後不敢穿那件來上班了！」

當時我真的不了解這答案背後的意義（其實是她非常的不爽。）後經友人指點，我總算見識到所謂「撞衫」的威力，我去踩到人家的地雷了！當時心境非常不佳，不過是普通的工作環境，買到同樣的款式有那麼嚴重嗎？而且並非如對方所說，她不再穿那套裝來上班，而是我把那件套裝收到衣櫃最底層！心也沉到最底層！

又有一次到幼兒園擔任才藝表演的義務主持工作，才到禮堂門口就被一位志工攔住，她驚聲尖叫、揮著手，要我趕快回去換衣服，原來禮堂內有一位老師，穿著跟我同款又同色的洋裝，但典禮就要進行了，顧不得撞衫，抱著靦腆、尷尬、難安的心情，去主持這一場發表會！事後又被刻意消遣一番。

社會認知學提到，每個人對相同外觀會產生不同的認知與解讀，以致同樣是撞衫卻出現不同反應現象。且人們的普遍心理是，對以前未曾見到和好久未見到的形象最為敏感。這也正是服飾心理學提到的「差異性」會被名媛、貴婦、明星們在意的重要因素。他們必須善用「異」來「凸顯」自己，以爭取更多的眼光與評論。

我當然可以理解，撞衫世界自有其身材、身分、地位、財富的較勁與炫耀意味存在，可我不一定會認同，簡單的生活裡，需要為這樣一件事情，綁手綁腳或者是瞻前顧後！想想到了服飾店，看到自己喜歡的衣服，卻還要好好的回憶一下，自己周遭的朋友或同事，是否也穿過這一件，才決定能否採購？抑或是出門前，穿搭衣服，都要好好考慮，會不會和今天出現的人撞衫？不灑脫的人生，只會讓人窒息！

美國曾有一則斗大的新聞標題：「全美氣象主播到處大撞衫。」事因有一套洋裝在美國非常有名，全美超過50位以上的氣象主播，都穿過這件洋裝播報氣象。這件衣服火紅的原因是非常便宜、剪裁符合公司的穿衣標準、色系對必須站在螢幕前的氣象主播是安全的、尺寸齊全，主播們穿上它既能表現專業又顯端莊，才會造成一窩蜂的採購風潮，誰還管撞衫不撞衫呢？

服飾心理學也提供了一種科學依據︰你穿衣服時，應該按照你想要的感覺，而不是你現在的感覺作為標準。你所選擇的服飾向你周圍的人傳達著訊息，也向你自己傳達著訊息，包括你的職業、性向、風格、抱負、情感、消費習慣等。

我喜歡這樣的理念，你就是你；而我就是我，在各自當下決定購買的那一刻就說明了，如果不是自己缺乏自信，也不是個性過度孤傲，著實不必為了買到一樣的衣服而生事端。我為這50位專業、自主、自信的美女主播喝采！