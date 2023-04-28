酒店泊車少爺變建設公司董事長！成功祕訣是這個…

遇到失敗，很多人都會挫折退縮，但對老爺建設董事長黃朝雲來說，人生從沒有失敗這兩個字，每個跌跤都是成功前必經的過程。這樣的正向信念，更讓他成功翻轉酒店泊車少爺的低谷，開展事業的璀璨輝煌。

▋慘澹少年變酒店泊車少爺

黃朝雲從小貪玩，國中時偷騎爸爸機車出去玩，結果就出車禍被撞斷腿，從此長短腳，兩腳落差兩公分，必須終身墊鞋墊，財部會走路一拐一拐的。後來，會騎車了，卻又騎到摔車全身磨傷；高中時期又騎車被撞，被撞掉一顆牙。

「你愛玩，你的事業就不會做的好」退伍後，他到仲介公司上班，賺了第一桶金和朋友合開仲介公司、婚紗公司，但還是貪玩，花錢比賺錢還快，賠光了所有積蓄。

民國82年到嘉義發展前，他最後一個工作是當酒店泊車少爺，沒有底薪，全靠客人給的小費養家活口。「我做小工作，都會遇到奇怪的事，也許老天爺要告訴我，我不適合。」想好好當個酒店泊車少爺，沒想到老天爺也不允許。

他幫客人泊車，卻莫名其妙被路過的計程車司機指控「你剛剛是不是罵我？」無辜被捅了一刀，被當黑道鬧進了警局。黃朝雲打算兼差開計程車，沒想到試開計程車，卻又載到要抓姦的客人，差點又被捲入械鬥糾紛。

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▋睡接待中心兩個月沒洗澡

後來，朋友問黃朝雲「嘉義有一個案子，要找人包銷、賣房子和代銷，你要不要去？」他從來沒去過嘉義，憑著自己曾做過仲介的經驗，找了一個合夥人，借了好幾百萬，就大膽南下發展了。

到人生地不熟的地方重新開始，兩人團隊多找了一個企劃來做廣告設計，結果企劃覺得這個組合根本就是烏合之眾，沒做多久就跑掉了，沒人做廣告設計，只好黃朝雲自己來。

房子正式開賣前，竟然合夥股東也跑掉了。擔心借貸無法如期償還，黃朝雲接待、企劃、什麼都自己來，就這樣睡在接待中心整整兩個月，更因為無法洗澡，頭髮像抹了大量的髮油，還好房子大賣，扭轉了頹勢。

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後來，大批建商耳聞黃朝雲能力強，邀請他幫忙賣房子，卻遭其他夥伴眼紅嫉妒、要求拆夥，更開出過去獲利全歸對方的條件，眼看所有努力一切歸零，損失七、八百萬，黃朝雲卻答應了。

「我本來什麼都不會，現在我什麼都會，我可以自己接案自己賣！」黃朝雲笑說，自己是無可救藥的樂觀主義者，後來他不只賣房子，更自己蓋房子，「我錢不多、我不會，但我去做了就會，會了就會有錢來！」一步一步，開展老爺建設的版圖。

黃朝雲認為，大部分沒成功的人，都是習慣遇到挫折就退縮，但他的人生字典裡，從來就沒有挫折和失敗，「我沒有比較厲害，只是比較樂觀」他從不覺得有失敗過，那些都是成功前必經的過程，都是後來的養分跟經驗。

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▋成功的秘密：好心存正念

黃朝雲表示，很多人問他成功的秘密？遇到很多挫折、很多困難怎麼辦？他大方分享三個成功秘訣：

1.你喜歡幫助人，老天爺就會幫助你：

他認為，成功需要運氣，但是運氣在哪邊？

運氣是每一天、每一天累積起來的，遇到問題一步一步解決，好心存正念，你喜歡幫助別人，老天爺就會幫助你。

2.光是想對人好，就可以帶來好運：

很多人問黃朝雲，我沒錢怎麼幫助人？認為幫助別人是有錢、有閒後才能做的事。其實，出力、出人，比出錢還要困難。

他強調，光是對你家人好一點，就是一種幫助人，甚至還沒有做，心裡這樣想就好，「我祝福你就是幫助人」，就可以帶來好運。

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3.祝福別人就是祝福自己：

成長歷程中、職涯發展上，我們也許會遭遇不如意，有人卻一路順風順水，但如果一直忌妒、羨慕、恨人家，壞運就一直來，其實「祝福別人就是祝福自己」

黃朝雲強調，你會遇到的不好的事，一定有原因，但我們就是要找出原因、然後面對它、解決它。

只有保持正向，成為一個願意祝福別人的人，「因為你是好的人，好運就會一直來」種下一個好的種子，後面才會開花結果。

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