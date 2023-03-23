享受當下每段旅程 讓前方每條路都奔往美好！

從南部結束旅程北返，剛好遇上晚餐時間，老公決定要吃彰化溪湖羊肉爐。晚上7點半開到了溪湖，街上每隔幾步就出現「羊肉爐」的招牌，到底該選哪家好呢？結果，跟我們想的完全不一樣。

我們開著車，沿著街道一家一家問，得到的答案都一樣。

「賣完了喔！」

「可以候位，可是不知道要等多久，輪到你們的時候也不知道還有沒有肉。」

光是問有沒有得吃，就已經花了半小時，眼看時間已經8點，接下來該怎麼辦？

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1/堅持原則：

決定了目標，就不開輕易放棄。

我們可以繼續找、繼續問。反正溪湖哪麼大，雖然可能要花比較多時間，說不定總有一間營業比較晚、還沒賣完的店可以吃。

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2/轉念原則：

雖然決定了目標，但完成的時間可以彈性改變。

既然已經都嘗試過了，與其接下來可能冒著餓肚子的風險，不如先買麥當勞充飢，下回再來溪湖吃羊肉爐吧！

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3/彈性原則：

要達成的目標不能改變，但方法可以調整。

我們想吃的是「溪湖」羊肉爐，還是溪湖「羊肉爐」？如果是後者，附近有沒有其他地方，也賣羊肉爐？只要能在寒夜裡，吃到羊肉爐，就算完成目標。

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最後，我們採用了「彈性原則」，用Google找到一間還在營業、評論逼近5顆星的羊肉爐店。然後，開了20分鐘的車，到彰化埤頭吃羊肉爐。雖然用餐過程有些波折，但能喝到暖暖的熱湯，依然好幸福啊！

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其實，不論是最後採取哪一個原則，唯一不變的關鍵就是，自在接受結果。

享受當下每一段旅程，你前方的每一條路，都會是，奔往美好。

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