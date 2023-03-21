暗示的強大力量 我各方面都會變得越來越好

自從女兒升上小一後，我終於感到考試的壓力，兒子小三課業越來越深，要加把勁，女兒學習能力較弱，要用更多的時間去溫習。

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昨晚做完功課後和女兒溫習英文口試，溫習了好幾天，她還是很多答案記不住。

她很氣餒的說：「我英文一定考零分了。」

「我英文真的好差。」

「英文我一點也不會。」

我說，還沒有考試為什麼快就這樣說自己？

你心裏的神聽到，就會幫妳實現願望，衪不會理你心裏想的是好事還是壞事，只要是你經常掛在口邊，在心裏想的事，衪就會幫你實現。

而且，妳只要有用心溫習，就算真的考的很差，也不要緊，因為妳有努力過。妳幼稚園也不是很多中文字也不會，現在妳能讀完整篇中文課文，不也是進步很多了嗎？所以英文也會進步的。

接著我教她對自己說：「我的英文會越來越好。」

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心理暗示之父庫埃在《暗示自我的力量》中，就有提到暗示的力量，我們每天掛在口邊的說話，都會成為我們的潛意識。特別是小孩，他們的意識處於潛意識與顯意識之間，更容易受到暗示，若是經常說著這種否定自我的話，將來就會變得更加沒有信心，也會影響人格發展。

可是，若然你突然說：「我的英文很好。」這也是不行，因為與自己認知與意識相差太遠的事情，意識會出現更大的反彈，就是你自己也不會相信吧，這種過於強烈的對比，是無法說服意識的。

所以，庫埃創造了一句很受用的暗示，可以說是無可取代：「每一天，每一天，我在各方面都會更好、更棒、更進步！」

我告訴女兒的暗示「我的英文會越來越好。」也是同樣的道理。我們的意識不會相信過份誇大其詞的肯定句，但這種微小的暗示，卻能像水滴般滲進我們的潛意識中。你每天在想什麼，與孩子說什麼，最常掛在嘴邊的話語是什麼，其實都是一種自我暗示。

身心靈所講求的自我覺察，就是觀察自己的想法，自己的話語，當發現自己越來越負面時，就要停止。

但這並不代表要你完全忽略正在困擾你的事情，而是從恐懼擔憂的情緒抽身而出，用理性去想事情要怎樣解決，或者放空自己，不要被情緒困擾。其中一個方法是將所有最壞的結果在腦內預演一次，然後再設想自己會怎樣應對。可是，有時真的沒法子不恐懼啊。

有一陣子我擔憂某件事，到了夜不能眠的狀況，我試過寫作發洩情緒，卻仍然沒有任何效用。

那時我發現了一個能鎮靜心靈的方法，就是抄寫，抄充滿正能量的句子。而當時令我冷靜下來的，是抄寫《潛富》一書中的自我暗示語。

文字是有能量的，也有特定的頻率，當讀者與書中的文字頻率相同時，就會從書中得到能量。特別是心身靈或一些勵志的書藉，有些人會說這些書完全沒用，但有些人看了卻會改變人生，感到強烈的力量。

每個人都有不同的頻率，有的人充滿正面能量，有的人充滿負面能量，負面能量的人看充滿正能量的書時，就是頻率對不上，接受不了。相信也有不少人有這樣的經驗，年輕看經典名著的時候，覺得不懂在說什麼，可是相隔十多二十年再看，卻非常有共鳴。

更神奇的是，書會在你需要的時候出現，只要你呼喚它。在女兒一歲多，兒子三歲多的時，應該是我人生育兒的黑暗時期，躁動、易怒、歇斯底里、自我價值跌到最低點，和先生的關係也不好。有一天我生氣得不行，將孩子交給先生就出門喘喘氣，在逛書局的時候，我的心裏一直在想，有沒有一本書可以幫助我解決困境，我受不住了。

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然後，就有那麼一本書在底層書架的最角落，毫不起眼的，卻被我發現了，我讀了那本書，跟著書中的方法寫了一年多日記，整個人生觀都改變了。

試試改掉自己的掛在口邊的否定與不滿，還有自嘲。改而說：「我在各方面都會變得越來越好。」看看你的人生會不會有改變。