比殘酷還殘酷的事！你會老，我卻沒有變大

剛入職場的時候，我走得跌跌撞撞，有一句話一直支撐著我，讓我可以無所畏懼、面對困難也願意咬牙苦撐。那句話，就是「你會老，我會大」。

不是你死就是我活？

當時的我，剛從校園畢業，內心有著滿腔熱血，覺得所有遇到的人都會是良善的。很可惜，真實世界真的不是這樣。

我的工作需要每天產出新聞內容，刊登在有限的報紙版面上。每天產出內容的新聞工作者那麼多，誰刊登的新聞比較多？誰的版面比較大？誰的新聞比較有價值？誰的新聞會上熱議話題？同事間，斤斤計較。

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不同媒體間，也會互相競爭。誰跟採訪對象關係比較好？獨家新聞誰比較多？誰能夠更快、更好的掌握第一手消息？誰能拿到別人沒有的畫面？

同業間，爾虞我詐。

和採訪對象，更是關係微妙。

前一秒，他說我刊登的新聞好棒好正面，我是他看過最優秀的記者。下一秒，他說我怎麼可以寫他負面消息，記者果然腦殘沒品加惡劣沉淪。

原來，我們從來都不會是朋友，一切都建築在利益上。

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我傻傻做好自己的事，以為把工作做好就是對得起自己，卻莫名捲入派系鬥爭裡，成了針鋒相對的箭靶。

我曾經在採訪現場，遇到媒體前輩走過來對我說「這條新聞我要寫，你離開！」要我立刻走人。有媒體同業對我伸出援手，卻接到其他人情緒勒索「你自己決定，你要選兄弟、還是要選女人？」就是要孤立我。

救自己一命的浮木

我每天夜不成眠、夜夜做惡夢，不解自己做錯了什麼事？我臉上長滿爛痘、身心靈崩潰暴肥，想著其實我是不是根本不適合這份工作？

當時的我，就像已經在沼澤裡快要溺斃了、卻還被水鬼拉住雙腳，真的好累喔，我想放棄了。

那時候，有朋友要我記得一句話「烏龜比命長，你會老，我會大。」這句話，就像是一個希望、一片浮木。對阿，你會老，我會大。

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我告訴自己，再努力看看吧？要不要再往前走一點試試看？

現在的我，很弱小。可是，我可以慢慢累積實力、不斷學習，讓自己變強。現在的我，沒有影響力。可是，只要我不放棄，有一天，那些看不起我的人，終究會後悔。

是啊，烏龜比命長。我告訴自己，要活得像個烏龜。可以慢，但不要停止往前。可以看來渺小，但絕不要忘記自己可以很強大。

很多年之後，我發現，這句話，是真的。那些曾經在職場上遇過的風風雨雨、紛擾糾紛，很多人早就已經不在這個位置上。我也從當年的小菜鳥，變成了別人會叫一聲「姐」的地位。終於，我也變大了啊！

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你會老我會大的殘酷真相

一開始，我覺得終於吐了一口怨氣，終於可以站在高處俯瞰風景。後來，我認清一個殘酷的現實。我的確變大，但是，我也變老了啊！

更殘酷的是，我發現，我似乎就停在原地，不再前進，只能消耗著過往累積的點點實力資產，然後看著其他人慢慢變大。我終於明白，原來，你會老，我會大，是真的。但，這句話背後，有三個關鍵心態必須要能夠看得透徹：

關鍵一：你會老，我卻不一定會變大

首先，你會老，我會大，必須是我們能夠不斷學習、不怕挫敗，才有機會慢慢變大。

不然，你會老，我們卻沒有變大，最後是我們老早就死在沙灘上，哪有機會去後浪推前浪？

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關鍵二：你會老，但你可能又老又強大

再來，你會老，但你也可能越老越強大，甚至比我還要強大。

總覺得一切不幸都是別人造成的，別人過得比我好，都是對方背後有靠山、對方好狗運，真的嗎？有沒有可能是自己白目、好傻好天真？真的做錯一些事，卻從不自知不反省？

不要把希望寄託在對方會變不好、詛咒對方會有悲慘未來。很可能，對方會越活越好，我們卻只能在悲慘裡打轉。

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關鍵三：我們都會老，但我們也可以都很大。

最後，你會老，我會大。但其實，我們可以各自變老也變大。這個世界上，合則來不合則去，何苦為了道不同的人，苦苦糾纏折磨自己？

好好的青春，卻用埋怨和憎恨把自己活成憤青人生，甚至是「糞青」人生。把自己搞得一身臭，還看不見其他人的善意和美好，何苦如此傻呢？如果可以，我們可以互相幫助，一起變老也變大。如果相處真的不合適，這個世界永遠比你想的還要大呢！

離開不舒心的場域，去跟更厲害的人學習，笑得更燦爛、過的更幸福。我們都可以各自安好，各自慢慢變老也變大。

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變老變強也變幸福

比殘酷還殘酷的事，就是「你會老，我卻沒有變大。」只有不放棄學習和前進的腳步，才可以真正實現「你會老，我會大」。

還好，我們都還沒有真的，變到老到無法前進的地步。還好，我還有機會，成為自己想要的模樣。

也許，我們曾經被傷害過，但放下那些，不斷在乎別人過得好不好的念頭。

只想著，我要怎麼讓自己更幸福？愛著想愛的人、過著想過的人生？

然後，有一天欣然發現，我們變老了，變強了，也變幸福了。

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