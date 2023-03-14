電腦繪圖被炎上 如果吳淡如是我們家長輩…

最近吳淡如因為1張「電腦繪圖」遭炎上，被譏笑「過氣老藝人」、「果然是長輩，才會把AI算圖當成個人畫作」，我有不同觀點。先說，我不具備電腦繪圖專業，所以關於AI算圖和電腦繪圖的領域差異看法，我完全沒有任何意見，你說的一定都比我正確。

我比較好奇的是「如果今天，吳淡如是我們家長輩，我會怎麼看這件事？」

我媽是居家托育人員，定期都要接受政府教育訓練才能延續保母資格。為了上課補足時數，每次課程開放報名時，保母們都要努力搶課。這幾年，課程多改為線上課程、線上報名，對許多不熟悉電腦或手機操作的人來說，相當痛苦。

我媽的同儕年紀落差大，有人做保母做了一輩子，工作項目根本不需要操作電腦，更多的真相是，其實他們完全不想學習怎麼操作。就算子女教了好幾次，只是打開網頁按下報名鍵，有長輩也抱怨「我不會啦，你幫我弄就好了」就是拒絕接收新知識。

不看、不聽、不學，反正世界依然美好轉動。這些人年紀應該很大吧？不，有些人，其實根本才50多歲。是子女不夠有耐心、教得不夠好嗎？也不是，有人兒子、女婿、女兒輪番出動上陣教學，但長輩就是一句話「我老了，我不會。」

於是，有人10年過去了，還是年年必須等別人幫她按下報名鍵。

心態的老化，比起實際年齡的老化，還可怕。

【延伸閱讀：你只是看起來很努力 才會老說別人不勞而獲】

吳淡如今年58歲，你覺得，這樣的年紀，是資深還是年輕呢？在演藝圈的時候，她做珠寶鑑價節目，於是就去研讀翡翠鑑定課程。因為愛咖啡也愛酒，就花好幾年時間，去考英國的吧台咖啡師、WSET二級葡萄酒品酒師、烈酒品酒師、及日本清酒侍酒師證照……。

40歲時因為投資總是失敗，跑去念台大EMBA學理財。好吧，你說這時候，她還年輕啊，所以認真學習是應該的。

【延伸閱讀：工作不快樂？人生必須同時做三種工作才會幸福？內在原力教你用工作「增福」】

時光悠悠，又是十多年過去。吳淡如53歲時，跑去念人生第3個碩士。

57歲，為了興趣攻讀歷史博士。在眾人不看好下，開設Podcast節目《吳淡如人生實用商學院》。

58歲，完全搞不懂AI算圖和電腦繪圖哪裡不一樣的她，興沖沖地開始學習怎麼用AI算圖來作畫。就算被大批網友砲轟，她還是每天產出AI算圖新作品，不減樂趣。到底，58歲是年輕還是老？

我真心覺得，她活得比我們周遭很多人都還要年輕。甚至，學習成果，比更多年輕人來得好。因為充滿熱情，充滿好奇，所以願意不斷學習、不斷前進，如果她是我們家的長輩，我會以她為榮。

當然，你也許會說，可是長輩犯錯也要承認啊！她是公眾人物，不能誤導其他人啊！

是，我都認同，也絕對理解你的看法。

【推薦閱讀：一場不開心的汽車保養經驗！為什麼銷售會失敗？少了關鍵六問】

我只是在想，如果我到了58歲，能不能有吳淡如一半的熱情？能不能繼續對學習抱持著嚮往？

如果我好不容易接觸了新事物，當我迫不及待想跟大家分享時，我會期待別人怎麼對待我？

如果大家給的回饋不如預期，我能不能笑著說「原來是這樣，哈哈，我真的不懂耶，可以請你教我更多嗎？」

如果我家有吳淡如這樣的長輩，我會想給她怎樣的修正建議，讓她可以變得更好，又能夠不傷自尊？

也許，多一點包容、多一點理解，一切就會不一樣。

我們用肯定，來鼓勵願意學習的人；願意努力往前的人，也能夠有雅量接受不同的觀點，在修正中逐步變好，對彼此來說，都會是更好的選擇。

更多第一手訊息不漏接，請按讚追蹤

🎯個人網站：小記者所見所聞

🎯粉絲專頁：失敗要趁早-張念慈

🎯IG追蹤：fail.early

🎯Youtube頻道：失敗要趁早-張念慈