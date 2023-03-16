承歡膝下與養兒育女 是一樣重要的課題！

現代社會的生活環境與氛圍，三代同堂而居已是少見，但正因相處的時間不多，如何相處之道，更是值得重視，否則素來講究親情的民族性，便會越來越淡薄，親子間的距離感與疏離，也會越來越被視為理所當然！

我是個「種子控」，雖然不敢吃蛋黃果〈仙桃〉，但每年會趁著蛋黃果節令到了，買幾顆回來，取其像小企鵝般的種子把玩、手作。近日在蔬果賣場，看到角落有一大簍蛋黃果，大大的標價牌寫著：10個10元。走近一瞧，大多數都已有六成以上的腐壞現象，還有果蠅飛繞四周，這價錢對於不是買來吃食的我而言，真是福音，趕緊蹲下挑選。

就在此時，一個看似40出頭的小姐，和我有了對話。

小姐：「這真的是10個10元嗎？」

我：「應該是啦！標版寫得很清楚！」

小姐：「可是這看起來已經不能吃了。」

我：「對喔，這已經腐壞、不新鮮了，最好是不要吃吧！」

小姐：「那你為什麼要買呢？」

我：「因為它的種子長相很特殊，我要把種子拿出來，清洗後可以觀賞，也可以拿來手作。」

當我結帳完、往回走，卻見那位小姐也蹲在那裏挑仙桃了，我好奇地問她：「請問你也是要拿種子觀賞嗎？」

小姐：「不是耶！」

我：「那麼它還有其他用途嗎？」

小姐：「我是要買給家裡的老人家吃，他們牙齒不好，吃這個比較軟。」

頓時，我有點不是很舒服的感受，她也知道這看起來已經不能吃了，甚至吃了會有損腸胃；新鮮、口感軟的水果比比皆是，或者是可以果汁形式來處理軟硬問題。就因為牙齒不好，要吃軟的，就挑1個1元的水果？這真的是她的初衷嗎？

50、60年代的教育，我們喜用寓言故事來教導孩子、警惕世人。其中有一則媳婦虐待婆婆的故事：

李淑對於照顧失去生活自理能力的婆婆，頗有怨言，時不時叨念：「老不死的，就知道吃。」丈夫在家時，李淑不敢放肆；但只要丈夫外出賺錢，就是婆婆的苦日子到了。

有一天，李淑用一個破碗，準備裝剩菜、剩飯給婆婆吃，同時把裝不完的剩菜飯，轉身就倒進豬盆裡，並差遣10歲的兒子阿順送過去。阿順請媽媽換個新碗，李淑生氣大罵：「死老太婆不會賺錢，還要人家伺候，有口飯吃就不錯了，還要換什麼新碗？」阿順心裡酸酸的，卻也不敢違逆，幾天來都是如此。

這天，阿順才送飯進去不久，李淑便聽到婆婆房裡發出摔破碗的聲音，氣急敗壞地衝往房間，卻在門口就聽到兒子正在用平時自己罵婆婆的語氣，在教訓奶奶：

「死老太婆，你竟然把碗打碎，我還等著我媽老了，要用它盛飯給我媽媽吃，現在你把它打破了，讓我以後用什麼裝剩菜剩飯，用豬盆嗎？」奶奶原以為孫子不孝，至此卻也了解了聰明孫子的用意。李淑一時不知道該說些什麼？但從那以後，飯桌上多了奶奶吃飯的身影。

家庭是孩子的第一所學校，而父母便是孩子一生中的第一任教師，應當以身作則，尊老愛幼，為孩子樹立榜樣。如何對待長上，便是在示範，你老了以後，孩子應該如何對待你！