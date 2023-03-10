知名藝人鄰居怒告 果真千金難買好鄰居！

一陣喧鬧聲驚醒睡夢中的我，一旁的小孩翻了個身，不安穩地扭動著。

抬起手看了看手錶，時間是凌晨一點三十八分，喧鬧聲傳來的方向不偏不倚就在房間的正下方。有些生氣地用被子蒙住頭想繼續睡去，但深夜時分任何一點聲音都足以擾人清夢，何況是正下方傳來的喝酒划拳聲。

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一分鐘、兩分鐘……，五分鐘過去了，樓下依然肆無忌憚地大聲歡笑，身旁的娃兒再度不安穩地翻了個身，媽媽我終於忍無可忍，起身拿出手機查起樓下店家的電話。幾秒鐘後，樓下店面無意外地響起了刺耳的電話鈴聲。

「老闆，已經一點半了，可以請客人小聲點嗎？」我的聲音非常無奈，畢竟這不是第一次了，當然也不會是最後一次。

電話那頭的老闆語帶抱歉：「不好意思，他們要走了，馬上就要走了……。」

無奈地掛上電話，靜靜等待那群酒酣耳熱的客人喧鬧到馬路上，離去。夜，再度歸於寧靜。

對住在馬路邊熱炒店樓上的我們來說，這是日常。偶爾，還不到十一點就會聽到樓下鐵門拉下的聲音，我和先生總會對看一眼相視而笑：「看來今天生意不是很好呢！」不是幸災樂禍，純粹是為了可以擁有寧靜的夜晚而開心。

每回要打電話下樓前總是猶豫再三，畢竟人家也是開門作生意的，總不成三不五時趕客人；但凌晨一點還算早的了，甚至還有時會吵到三點，完完全全就是擾人清夢阿！

近來知名藝人鄰居事件的新聞鬧得沸沸揚揚，我完全能理解被不舒服的聲音打擾的難受，差別只在於我確定我們的擾人聲的確是來自樓下熱炒店。

但事實上，有時所謂「噪音」不一定真的是「樓上」發出的。還記得剛到日本時住在學校宿舍，簡陋的學生宿舍隔音不是很好，同為女孩們，倒也沒什麼特別吵雜聲。卻是有一天隔壁房的學姊晚上突然來敲門，問我是不是在做什麼地板運動？

我一臉茫然，手上還拿著適才正在用來黏取地板頭髮的滾輪。學姊看到我手上的滾輪後突然豁然開朗：「你剛剛是在滾地板上的東西嗎？」見我點頭，學姊才又說：「那可以請你以後晚上九點後不要滾嗎？」

我這才知道原來這種滾輪居然會發出如此大的噪音！甚至是影響隔壁房的鄰居。而學姊因為要早起打工的關係，九點後就上床休息，對這種「噪音」當然也格外敏感。雖然我不是故意的，但實在是對打擾到學姊不好意思。

又如前兩年友人告訴我說常常被樓下鄰居投訴，說他們經常半夜還在開趴蹦蹦跳跳。友人非常困惑，因為對方說的時間他們早就入睡，根本無可能發出所謂蹦跳的噪音。更甚者有一回鄰居投訴的時間他們根本外出不在家，實在不知道到底為什麼會被投訴。

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被吵到忍無可忍的鄰居怒氣沖沖，直衝著說要報警搜索，友人害怕極了，可是找不出原因就只能一直被誤會。在多方推敲研究下，發現對方指證的時間居然和附近夜店冷氣開啟時間一致，才發現原來聲音竟極有可能是從夜店的冷氣聲傳出來的！

說起來我是個非常怕打擾到人的媽媽，不管在家裡、在外面，孩子們只要有會造成人家困擾的行為都會被我制止，所以在我們家，雖然樓下是熱炒店白天不會有人，但為了避免任何打擾到左鄰右舍的聲音，我不會讓孩子在家翻滾跳躍，在家不能拍球，更不要玩那種掉到地上會發出迴音的東西（例如彈珠、彈力球等），雖然孩子們的吵鬧聲難以避免，但能做的我們都會盡可能做到過；至於晚上八點後嘛，更是直接趕小孩上床，九點過後爹娘自己走路還得躡手躡腳，深怕吵醒好不容易安睡的小孩，很難出現深夜時分還有追趕跑跳碰的情形。

但畢竟家有幼兒，即使再努力克制，還是難免會有噪音發生，我們非常幸運地都遇到包容的好鄰居，至今為止沒有被投訴過--如果兩小剛上學時每天崩潰大哭被鄰居取笑不算的話～🤣🤣

只能說，買房不易，可求得好鄰居更不易啊！