你的家人就是我的家人？別把一切視為理所當然

大伯走了。

上星期某天上班時，無預警接到媽打來的電話。老媽鮮少在我上班時打電話給我，看到她的來電，我知道一定有急事。突如其來的消息，讓我頓感錯愕。

坦白說，我其實跟阿杯阿很不熟，極為不熟的不熟。如果在路上偶然相遇，他很可能連我是誰都認不出來也說不定。在我印象中的他，就是個漂泊的男子，他總是酷酷的，不大說話。就算說話，因為嘴裡含著檳榔，我也總聽不清楚他在說什麼。

阿嬤還在的時候，心裡最掛念的也是他，雖然嘴裡老是跟我抱怨阿杯阿，說幸好還有我爸，說我爸比大兒子更像大兒子。但我知道，阿嬤很在乎他。

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小時候，如果看見桌上有涼粉圓，就知道他來過。阿嬤其實很怕他來我們家，不只阿嬤會怕他，我也一樣很怕他，因為無事不登三寶殿。不過，想吃涼粉圓沒志氣的我，有時候會有那麼一丁點期待他來。他坐不住，所以就算有來家裡，也總是沙發還沒坐熱就走。

他就像個來無影去無蹤的男子，下雨了不穿雨衣、不撐雨傘因為怕麻煩，愛吃紅豆，就算天氣再冷，他也只喝冰的。身體勇的跟什麼一樣，走過好幾次鬼門關，每次都安然度過。原以為這次他也會沒事的……。

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大伯的告別式結束後，在車上時，爸媽特地對陪我一同前來參加告別式的老公，說了聲謝謝。

「謝謝你特地前來，辛苦了。」短短幾個字，道盡了爸媽內心的感謝。

「沒什麼，這應該的。」突如其來的道謝，老公顯得有點不好意思。

因為告別式的時間很早，早上七點就要到家祭室，這意味著六點就得從台北出發。原本爸媽擔心時間太早，怕我還有兩個孩子要忙，怕我從台北趕回基隆不方便，甚至還要我不必特別勉強也沒關係。但畢竟是人生路上的最後一程，還是想陪他走這一段。老公商請公婆幫忙帶小孩，也特地請了假，陪我一同前來。他其實可以不用這麼做，因此當他主動提出他想陪我一起來時，我心裡也很感動。

等送爸媽去牽車後，回程的路上，我又再次向老公道謝。

「謝謝你這麼早開車陪我來，真的。」雖然已經說了很多次謝謝，但還是想跟他說聲謝謝。

「你知道嗎？結了婚之後，你的家人就是我的家人，所以是我也想來，你不必特別跟我道謝。」老公把剛剛爸媽向他道謝時，他沒說出口的話，一起說出口。對他來說，他覺得是他自己想做的事，因此我們不需要特別跟他道謝。

坦白說，我跟他的想法不大一樣，我並不覺得結了婚之後，就一定要把對方的家人也視如己出。因為要真的做到這樣，某種程度上很困難。雖然我也有過不切實際的幻想，不過很多事情都得等遇到後才會懂。

畢竟相處的時間不同，和自己家人講話的方式口氣也不同，我反而覺得維持剛剛好的距離，保持禮貌，以禮相待，才是比較理想的作法。也正因為這樣，才不會把別人對你的好當作理所當然，這也是爸媽之所以會特地向老公道謝的緣故，而不是認為：「你應該！」

說謝謝，似乎有些見外，但時刻表達感激，才能讓關係細水長流。家人之間，有時太多的理所當然，卻忽略了其實任何關係都需要經營和維繫。

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尤其婚姻是兩個家庭的結合，不同家庭文化，要找到合適的應對方法更不容易。但不變的策略就是「尊重」，尊重人我之間的差異，保持分寸不越界，就能更容易看見對方的好。

回家後，接到兩個孩子後，我也特地跟兩個孩子說謝謝。

「謝謝你們願意配合早起，讓媽媽可以順利參加伯父的告別式。」兩個孩子昨天早上五點半就乖乖起床，沒有賴床，也沒有任何起床氣，也真的很謝謝孩子們的配合，還有願意早起幫忙帶孩子的公婆。

沒有誰對誰的付出，是理所當然。

「謝謝媽媽跟我說謝謝！那妳今天晚上可以陪睡嗎？」孩子們笑開懷地說著，然後試圖誘拐我陪睡，哈哈哈哈！

入睡前，我帶著孩子一起持誦心經，迴向給在天上的伯父，也迴向給土耳其地震的罹難者們。

能做的不多，唯有送上祝福，祝願一切平安。

人生無常，珍惜彼此，圓滿此生所有的關係，一切便足矣。

#和你一樣都是媽

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