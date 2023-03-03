我以為成功是跟大家一樣 其實成功是…

「你轉行當親子部落客了嗎？」這一年，我寫文章分享的頻率變高了，很多人好奇問我。

其實，早在17年前，我就開始經營部落格。只是，中間，曾經中斷了好多年。不寫的理由，是因為我害怕。

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▋突然爆紅的人生

那一年，我剛成為記者沒多久，正逢網路部落格萌芽的年代。那一年，我因為意見很多、總是問「為什麼？」被長官列入黑名單。新聞，也跑的馬馬虎虎，不怎麼樣，活該被打入冷宮。

那一年，公司想發展部落格，邀請明星記者開設專區在部落格寫文章，吸引人潮和點閱率。

當然，不會有我。反正，不會有人注意到我；反正，我寫的東西也沒人看。我悄悄的註冊了部落格帳號，開設【小記者所見所聞】部落格，用化名紀錄新聞背後故事。沒有想到，因為沒有包袱，這樣的文章竟然爆紅。

我被邀請出了三本書，走在路上，會有人跟我說「你是念茲嗎？」（我的部落格化名【念茲在茲】）

「我是因為你，才開始想要當記者的！」我很開心，但也很害怕；更多的，是在職場裡，不知所措。

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▋為什麼你不跟別人一樣呢

因為寫部落格，我發現自己，原來很適合寫跟「人」有關的故事。我努力發掘不同角度、不同故事，偷偷報名新聞獎項競賽，竟然意外打敗公司推派的作品。原來，我沒有那麼差啊！原來，我好像可以寫出好文章呢！

隨著部落格越來越紅，很多人跟我說「長官覺得，你常常寫部落格，是不是都沒有在跑新聞？」

「你幫對方寫部落格，是不是有收錢？」「你那麼紅，看不起別人了吧？」

「部落格也不怎麼樣，到底在有名什麼？」

我還是我，但我身旁的人，卻告訴我「你不該這樣，你應該跟其他人一樣。」甚至，會有人到我的部落格攻擊我的家人。

我以為，只要我跟別人一樣。低調、好好做好本份工作，就可以找回自在。

後來，我幾乎不再寫部落格。我以為，成功就是跟大家一樣。我以為，這樣我就會開心了。

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▋如果當年堅持勇敢就好了

但是，當我變成跟大家一樣以後，我並沒有更開心、更自在。尤其，當了主管後，我更不可能做自己了。

這些年，我偶爾翻開過去的部落格文章。回想當年曾經熱血澎湃寫下的紀錄，總感慨「原來，我曾經如此熱情過活呢！」

看到近年來自媒體的興起，越來越多不同個性、特質的人展現自己，發光發熱，我總羨慕「啊！如果我當年能繼續堅持勇敢就好了！」直到罹癌後，我才發現，跟別人一樣，壓抑原來的面貌，去努力討好所有人，原來，我真的不快樂，也不會變成功。

心裡的傷，身體都知道。於是，反撲吞噬了自己。

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▋原來成功是….

罹癌後，我轉換了工作領域，也逐步重啟寫部落格的習慣。

沒在新聞現場第一線，少了新聞幕後故事，但我可以分享親子生活、學習心得、閱讀筆記。

我不再是隱姓埋名的「念茲在茲」，我找回了自己的名字，只是前方多了座右銘【失敗要趁早】。

有人眼紅？有人質疑？有人不屑？沒關係啊，謝謝你的指教，我知道自己在做什麼就好。我的文章寫得不怎麼樣？沒關係啊，反正我會越寫越好，而且寫下每天紀錄時，我都覺得好開心。為什麼不跟別人一樣？每個人原本都長得不一樣啊，為什麼我要跟別人一樣？

錯過了幾乎不碰部落格的黃金十年，我懊惱自己錯過許多可資記憶的歲月。但還好，一切都還來得及。現在開始記錄，還不晚。

也許，哪一天，我的孩子可以看著我的部落格，回憶親子曾有的甜蜜時光。

也許，我的某篇文章，可以鼓舞一個癌友勇敢向前、給予一個困頓的人滿滿溫暖。那就夠了。

曾經，我以為成功就是跟大家一樣。

現在，我才知道，其實成功是好好做自己。

做自在、開心的自己，就是成功。

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