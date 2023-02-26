「能觸動靈魂的，往往是那些看似不起眼的小事」

前陣子跟朋友見面聊天，見過大風大浪的他，這些年遇到了不少事，那些宛如電視劇般的情節，卻活生生地在他身上上演。聽著聽著我眼眶也跟著泛紅，除了心疼還是心疼，說不出任何安慰的話語。

反倒是他卻回過頭來安慰我們，笑著說：「沒事了，都過去了，現在的我只想好好陪陪家人，暫時什麼也不想做，就算只是在7-11便利商店或是去咖啡廳打工，我也覺得很好，這樣就好。」

我知道，他說的是真心話，真心不騙。

▍微不足道的小事，才是這輩子最重要的事

那樣的話聽起來好像很喪氣，看似生平無大志，但只有真正經歷過才會懂，人生中那些你以為很平常、微不足道的小事，才是這輩子最重要的事。

然而，我們卻很容易忘記那些微不足道的小事，而去追求所謂的「#人生大事」。追求更好的工作、賺更多的錢、買房、買車、結婚生子、當上主管坐擁高薪…替自己設定了各種人生目標，在某個年齡段必須達到某種成就才算出人頭地，胸懷大志立志要實現夢想，為了追求夢想全力衝刺，卻在過程中逐漸迷失自我。

目標都達成了，然後呢？那真的是你想要的嗎？還是只是在追求別人眼中的功成名就？

我想起了《靈魂急轉彎》這部電影，那是在2020年年底上映的一部電影，當時還是第一次帶孩子一起進電影院。明明是動畫片，孩子看得一頭霧水，我和老公卻哭得淚流滿面。

電影中講述一名熱愛音樂的爵士樂手－喬，在完成夢想的前一刻，不幸因意外而「靈魂出竅」。喬不甘心就這樣死去，一直想逃離靈界。在逃跑的過程中，他碰上了最難搞的「22號靈魂」。為了重返人間，他必須成為「22號靈魂」的導師，幫助他找到生命中的火花，才能順利投胎，拿到進入地球的通行證。

偏偏22號靈魂很不受教，就連德蕾莎修女、林肯、哥白尼等偉人導師都拿他沒輒。用盡各種方法想幫助他找到「火花」，最後都徒勞無功。

對許多人而言，生命中的「火花」可能是目標，可能終其一生的夢想，可能是與生俱來的天賦，可能是生命的意義，可能是實現功成名就……。

但對22號靈魂而言，他的「火花」卻很簡單，就是「好好活著」而已。

當他陰錯陽差靈魂進入到喬的身體後，他陶醉地享受著手中那片披薩、仔細端詳飄到手掌心中的那片落葉、躺在地上望著天空、感受陣陣吹來的微風……，就連只是走路如此稀鬆平常的小事，就能讓他感受到「火花」。

也許不一定要活得多麼精彩，或是變得多麼厲害，成為別人眼中了不起的人，才能不負此生。靈魂最終的目標，最重要的就是體驗生命，並不是只有夢想、熱情和天賦才能帶來生命中的火花，能觸動靈魂的，往往是那些看似不起眼的小事。

只是我們經常像電影中桃樂絲所比喻的那條小魚一樣，小魚的夢想是游到大海，明明已經置身在大海之中，卻不覺得自己身在其中，只覺得那只是水而已，不斷地拚命向外追求。

▍拚命向外追求， 置身在幸福卻不自知

坦白說，最近這陣子，我其實經常為自己的「低成就」感到失落。尤其過年期間和親友們聚會，免不了會遇到一陣攀比。明明當年是家族孩子中，堪稱最會念書的、學歷最高的，如今卻是薪水最低的。

聽到誰誰誰升官加薪、誰誰誰年終領了十幾個月，雖自嘲幽默帶過「風水輪流轉」，但也不免覺得自己「怎麼只有這樣？」陷入自我懷疑之中。

在工作上找不到成就感，只能趁孩子入睡後爬起來翻譯或寫寫文章，看似賺取微薄的稿費，實則希望從書寫中找到火花，找到存在的意義與價值。但越想找些什麼，心就越慌，常常寫了文又刪，就連翻譯進度也是大Delay。

那狀態，就像22號靈魂陷入自我否定循環時，變成迷魂一樣。 不管旁人再怎麼鼓勵讚美，都聽不進去。在暗不見日的無底洞中，不停鑽牛角尖。

直到前天晚上陪孩子入睡時，一邊陪睡一邊心想著等等還要起來翻譯，偏偏孩子們一直不肯睡，不斷找話題想跟我聊，我只好有一搭沒一搭地聊著。

兒子突然問我：「媽媽，你知道我最喜歡什麼嗎？」

我沒好氣地回答：「你喜歡盧！」因為兒子實在太盧了，盧了都快半小時還不睡覺。

結果，兒子居然轉過來抱著我，回我說：「不對，我最喜歡的，是你。」

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聽到這句話的瞬間，內心立刻融化。我如此討厭的自己，如此否定的自己，在孩子眼中卻是如此耀眼，能被這樣深深愛著，真的無比幸福。我就像那條一直想游到大海的小魚一樣， 一直想做些什麼證明自己，想找到自己存在的價值。拚命向外追求，置身在幸福中卻不自知。

忘了自己其實身在海中，被海洋溫柔地包圍著。忘了活著就是意義，存在本身就是價值，我不必做什麼偉大的事，不必達成什麼厲害的目標，我就是孩子眼中最閃亮的那顆星。

「能觸動靈魂的，往往是那些看似不起眼的小事」

「能引起感動的，往往是內心最真實渴望的呼喚」

「出發，探尋，生命中的感動與觸動」

也才明白看似微不足道的陪睡閒聊小事，卻是我們之間最重要的大事。

活著，就是最重要的事；

而能像現在這樣陪著你們，

就是我最幸福的大事。

謝謝你們，讓我知道我有多耀眼。

#和你一樣都是媽

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