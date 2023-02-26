「我那麼努力，你憑什麼錄取？」、「當記者真好，是用身分施壓吧？」、「你什麼身分，跟人家念EMBA？」

29歲那一年，我考上清華大學科管院高階經營管理碩士在職專班，成為歷屆錄取最年輕的學生。那個時候，我根本連管理者都不是，還只是個基層小記者。

跟我一起考試的，有企業大老闆、有國立大學研究所畢業生、資深幹部；有人，甚至考了兩次還是只能備取。面對有人質疑、有人暗諷、有人瞧不起，我總是大笑回應「嗯，其實，我覺得，我應該是因為美色錄取的？」雖說是玩笑話，但老實說，我也曾徬徨不安，直到後來，我才終於知道自己做對什麼事。

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▌觀察生活體驗的方法，找出問題解方

我會錄取，是因為我發揮了記者的觀察力，用最聰明的方式，觀察出會錄取的成功三步驟。這樣的觀察方法，在「大賣場裡的人類學家」暢銷著作中，也有同樣的見解。

那就是，在令人毫無頭緒的時刻，我們必須放下數字與報表，開始關注人們「生活的體驗」

人類學家觀察大多數人習以為常的作法，就是：從（1）人們的生活脈絡提問、到（2）人們的生活模式觀察、（3）歸納觀察後的洞見。

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▌考試篇：學校需要怎樣的學生

以考試為例，如果遵循這三個觀察方法，可以這樣拆解問題。

➀從人們的生活脈絡提問

我問自己，如果我是學校方，我會希望錄取怎麼樣的學生？在職專班在學校體制內扮演的角色？

➁到人們的生活模式觀察

想好題目後，我努力訪查畢業的學長姊、還在就讀的學長姐。

一個一個請教觀察，研讀他們繳交的自傳、備審資料、讀書計畫、考古題，從中找脈絡。

同時間，我也拜訪這所其他師長，觀察他們對在職專班的期許、和學生們的互動對話內容。

➂歸納觀察後的洞見

最後，我發現，在職專班跟一般碩士班不一樣的地方是，師生關係更像是朋友。除了做學問的專業態度外，也很需要願意彼此合作、貢獻彼此的專長。

清華大學強調學術基礎，學位審查嚴格，因此我努力做好備審資料、考好書面筆試，先過第一關。面試時，我是最後一個面試者，所有老師都已經疲憊不堪。但我一進門就自在談笑風生，逗得全場哈哈笑，也強調自己在班上的異質性，如何可以貢獻所長為學校加分，最後以很不錯的排名錄取。

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▌銷售篇：產品在人們生活中扮演什麼角色？

人類學家的觀察方法，除了可以幫助我贏得碩士班的門票，對於銷售，更有大大功效。

例如，「三星」過往設計的電視，總是功能繁複，認為越厲害的功能越能幫助銷售。

但沒有想到，當電視按鍵功能越多，卻反而銷售量下降。這時，三星運用人類學家的觀察方法，做了：

➀從人們的生活脈絡提問：

電視在家庭中扮演的角色？

➁到人們的生活模式觀察：

到大賣場中觀察，發現選購電視時，通常都是夫妻同行，老婆擁有決定權，女主人希望擺在家裡的電視，可以符合家庭品味。

➂歸納觀察後的洞見：

電視設計必須符合家中品味，從此三星電視銷量飆升。

想賣更多衣服，運動品牌愛迪達也曾陷入困境「為什麼設計越專業，銷量月無法提升？」

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「愛迪達」同樣遵循這三個觀察方法，這樣拆解問題。

➀從人們的生活脈絡提問：

運動在人們生活中扮演什麼角色？

➁到人們的生活模式觀察：

到體育場、街上觀察，會運動的人，不見得都是專業運動員，但希望更健康、維護好身材。

➂歸納觀察後的洞見：

消費者運動追求的不是更好成績，而是更健康的生活樣貌，更輕鬆自在的穿搭設計，可以幫助消費者舒適運動。

愛迪達設計出生活風格類運動服飾，從此成為生活潮牌。

▌你只是看起來很努力，才會老說別人不勞而獲

在工作中、學業裡、生活情境上遇到難關，就算用盡各種方法，還是找不到解方？我們常常會抱怨，都已經那麼努力了，到底還要我怎樣？那些成功的人，真的都是不勞而獲，毫不費力嗎？

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《大賣場裡的人類學家》對生活的觀察方法，也許可以幫助我們，在面對不確定的時刻，學習用人類學的角度，透過三個觀察方法，來解決我們的問題。

別再只是看起來很努力，老說別人不勞而獲。

先做好對的觀察，再付出努力，努力才有意義。走在對的方向上，我們可以更聰明，用努力得到豐厚收穫。

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