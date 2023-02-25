為什麼無法脫單？怎麼找到適合對象？南台灣最強紅娘揭開成功婚嫁秘訣！

你身旁是不是也有一些人，條件很不錯，卻總是和婚姻擦身而過？還有一種人，談戀愛時濃情蜜意，卻在論及婚嫁時不歡而散？

好可惜啊？你一定這樣想的。但其實，看在南台灣最強紅娘曾小咪眼裡，根本問題就是「找錯對象」，才會白白浪費彼此時間！

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教官退休變紅娘 鷹眼過濾好對象

曾小咪是屏東科技大學教官退休，結束軍職生涯後原本夢想開服飾店，當漂亮女老闆，店面都還沒開始找，鄰居就拜託她「教官人面廣，能不能幫我兒子介紹好對象？」

沒想到，第一次介紹就成功，新人交往一年半後走入禮堂，還是由她剛買的農舍出嫁，從此口碑不逕而走，開啟南臺灣最強紅娘名號。

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教官鷹眼識人觀察能力強，男女雙方除了提供基本資料外，更重要的還有父母職業、希望對方學歷、服務場所、特殊需求、婚後要不要付敬老金、有沒有房子….

「就像學生入學要先填好基本資料一樣，婚姻也是！事先知道的細節越多，溝通起來越不會有誤會！」

有趣的是，曾小咪的老公跟她一樣都是中校教官退休。「兩個都是正直的軍人、也都和大學生每天在一起，最懂年輕人想些什麼！」

為免被誤會偏袒任何一方，每次約男女雙方見面，曾小咪都會請老公作陪，氣氛就像朋友見面一樣歡樂。

成功脫單的三個祕訣

把紅娘變成人生志業經營，曾小咪也看過許多失敗案例，最可怕的是明明渴望婚姻，卻根本不想開始，不切實際的以為會「轉角遇到愛」。

「很多人一聽到相親就反感，如果可以把它當作我們只是認識新朋友，不是相親，才有機會遇到新的人啊！」

多年紅娘經驗，南台灣最強紅娘曾小咪，歸納三個成功脫單的秘訣：

1. 眼緣很重要：

雖然是結識新朋友，可以用自在的心態，但曾小咪建議，第一次見面男生最好穿襯衫、女生可以選擇洋裝或是下身穿裙，成功機會較大。

「第一次見面，還沒開口前，眼緣很關鍵！第一印象好，接下來就容易順利！」

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2. 重視每一次見面：

現代人手機不離身，她曾遇過部分對象，在第一次見面時，依然不斷滑手機，渾然不覺對方臉色臉色已大變，被拒絕時還不知道自己做錯了什麼。

「認真聽對方說話，重視對方為你付出的時間，珍惜彼此對談的每句話，讓有溫度的談吐為自己加分。」把每一次的見面都很正式的談，更有機會促成良緣。

3. 要談三觀：人生觀、價值觀、金錢觀

談戀愛跟結婚不一樣，柴米油鹽醬醋茶、雙方家庭都會為婚姻帶來變數。因此在第一次見面時，就必須談論彼此人生觀、價值觀、金錢觀。

是不是每年都要規劃出國？未來是AA制還是比例負擔？要跟家人同住嗎？要生孩子嗎？

站在十樓跟站在二樓，看的風景不一樣，必須確認我們未來的對象，跟你站的是同樣的位置，才不會因為誤會在一起，因為了解而分開。

曾小咪強調：

我們不是王子公主，我們是平民！平凡的人，就做平凡的事。最好的不見得最適合你，好看的鞋子只能走秀用，適合的才能天天穿！

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