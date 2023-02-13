被愛的幸福關鍵 固定探訪／小聚的重要性

一對老夫妻告訴我，好想兒子。我問她，兒子沒跟你們住，有回來看你們嗎？老媽媽說有，但是她希望固定、也希望能跟他們一起住。我看著老媽媽，雖然無能為力。但我仍盡力安慰她，那就由您主動打電話給兒子，製造一些機會吧。

Image from Pixabay 分享 facebook

在長者教室裡，長者們感到被愛的幸福關鍵是甚麼？在海樂寇寧的書裡，說到輔導者對於孤單與寂寞的年長者，最簡單的協助方式就是家庭探訪。另一種替代方法就是打電話給他們。

固定探訪真的很重要。探訪的意思是探視、拜訪，適用於各種年齡層、各種人際關係（甚至追求伴侶都是這樣的簡單法則），就算打個電話聊幾句，都非常有用。

但是所謂固定探訪的頻率是甚麼呢？我個人認為是依照自己的能力，就會是最舒服的探訪頻率。所謂自己的能力，以經濟、時間為兩大考量，若是不住同一縣市，來回距離、車費、紅包，都會是很重要的考量，我自己的經驗是每三個月回娘家一次，但每週固定視訊電話2-3次；在婆婆家部分，則每個禮拜天晚上會回去陪伴老人家吃晚餐，先生則是每週回去2-3次，這樣互相幫補，是不錯的方式。

Image from Pixabay 分享 facebook

若是幸運還有同學可以聚餐的話，一年小聚一次，每次不要太多人，因為超過4個，話題就不容易集中，建議是2-3人，這樣才比較有發言分享的機會。

總結來說，長者最需要的還是一種自己仍屬於這個團體的感受，仍有被在乎、被關心的感受喔！