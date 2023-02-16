斷捨離就是專注現在！丟掉有形東西卻得到無形力量

我從前年底開始慢慢淘汰一些物品，都是我多年來沒有使用到的東西，也有許多是早就不穿的舊衣服，我的心血來潮就像觸動了開關按鈕，接下來的每個月都在丟東西。直到去年，我看著變清爽的屋內空間，才發現原來我搬來這麼多年了，卻從沒想過要清掉這些不令人心動的東西？

相信不少人都看過日本整理教主麻理惠的著作，她提倡用是否令人「怦然心動」來揀選物品，只留下你現在最喜歡的東西，可以讓你過得更幸福快樂。

以往我會留下這些不實用的物品，是因為我認為有一天可能會用到，或覺得可以另作他用，例如衣服改縫成布套，玻璃杯拿來當小花瓶，結果另作他用衍生出來的東西根本很多餘，更佔空間呀！

在陸劇《步步驚心》裡若曦對十爺說過，平日常吃的芙蓉糕就在觸手可及的地方，日子久了也不稀奇了，於是就開始想念冰糖葫蘆的滋味……。

Image from Pixabay 分享 facebook

「習慣了」就是造成不再心動的原因，所以人會喜新厭舊。每隔一段時間應該汰舊換新是合理的，買一件新的，就把舊的回收掉，放了2年都沒有使用的物品也該清理掉，不要為了「萬一有一天」而浪費那個角落空間的光陰。

此外，平日採購物品千萬不要有囤貨癖，第一，就算是保養品也有保存期限，你有幾張臉？第二，別忘了人的喜新厭舊，半年後可能有新產品吸引你，結果你又去買了一箱新貨？

日本作家四角大輔曾在書中提到一個概念，「外面的商店都是你的倉庫」，你需要的時候再去倉庫搬貨就好了！當然要付錢，ok？

Image from Pixabay 分享 facebook

然而，我無意間執行了斷捨離，卻發現好事居然接踵而來了！？我在事業上遇到了貴人指點，讓我在去年能有個美好的開始；我的投資項目，在疫情第二年的報酬超乎了原本的預期。雖然壟罩在灰濛濛的疫情下，但我很感恩能擁有這一點兒繽紛的小確幸。

有進有出才有活絡的氣場，你丟掉了有形的東西，就會得到無形的力量。我深信舊的不去，新的不來；我們都在跟自己比賽，期待自己新的一年可以比去年更好，許多人也希望可以揮別往日的情傷，迎來甜蜜的新戀情。

因此你該摒棄以往的舊思維，不令人心動的那個你，從整理物品中也能理出自己的人生，學會了活在當下，用心經營「現在」，你煩憂的事情幾乎不會發生，「未來」就交給未來的你去應對。

簡單清新的環境，減少了瑣事纏身，讓人擁有更多的時間、空間，當伴侶之間能好好說話的時間變多了，彼此越能夠分享生活，自然會愛得更幸福！

「安娜 / 作家X心之花園命理」臉書專頁

安娜的兩性花園 網站連結