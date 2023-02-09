小媳婦過新年之長輩問候篇 親愛的長輩放過我們吧！

前幾天和先生討論起過年的行程。今年因為年假比較長的關係，有點時間可以回媽媽的娘的外婆家，見見真的已經很久不見的長輩們。

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想到要回外婆家，我是一則以喜、一則以憂；喜的是自從出嫁後，真的很久沒見到從小看我長大的舅舅阿姨表哥表姐們了，憂的是……我那圓滾滾的身材、加上看起來還有五個月的肚子，百分百讓人誤以為我又有了阿！光想到這一點就實在讓人憂心忡忡都沒臉見人了。

當然啦，說起拜年，要擔心的絕對不只這一點。我想這純粹只是長輩們的關心，加上久久久久久未見面，能聊的也不過就那幾種，但是、但是，不管已婚未婚有子無子生幾個，三叔公六嬸婆永遠有話說，過年嘛，講明白點就是超級比一比，比不過六嬸婆至少也要比過三叔公啊。

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小時候比成績比才藝，好不容易考上大學就開始比學校比科系；還記得剛考上大學時，雖然是自己的志願自己的選擇，但長輩們聽到還是說：「啊唷，中文系喔～～啊畢業後是媚衝蝦毀？」

畢業前兩年，「啊是有沒有要考研究守（所）？」這樣的問候當然還得配上台灣國語才行；「啊謀去考個老師也好啊！」如果老師有這麼好考就好了～

然後才一畢業，運氣好找了份公家機關的約聘職員，「啊唷～公家機關不錯啊，可以喝茶看報啦！」

沒過幾年出了國，回來後又是：「啊你出國回來，現在在哪工作啊？」、「助理喔？啊那是幹什麼的？薪水不錯齁！有沒有 X 萬？啊你們年終領多少？……」

接著話鋒一轉，「啊有沒有交男朋友了？記得眼睛要放亮點，選個三高嘿！」

言猶在耳，過不到兩年就變成了：「怎麼還沒有對象？女孩子家，眼睛不要長在頭頂上，標準不要那麼高啦！小心嫁不出去～」

終於，婚結了，下一步就是開始催生：「趁年輕趕快生一生啊！才有體力帶小孩啦！」可其實，早就不年輕了。

生了一個催第二個，生了男孩就說還是女孩好、有了女孩就說沒男生不行；想我雖然已經生了兩個女娃兒，但百分之百還是會有長輩勸我再生一個男孩……。我的老天爺阿！為了生男孩而生，那如果第三個還是女生怎麼辦？難不成再生第四個？姑且不論養不養得起，老娘我雖然養了兩個女娃兒，但可沒照顧過男寶寶阿，根本不知道什麼包皮要不要推下來洗，還是蛋蛋要怎麼清這種事～～（攤手）

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但你以為生完小孩就沒事了嗎？怎麼可能！有了孩子又是一場比賽的開始；孩子剛出生就比身高體重和長相，孩子全職自己帶就說會和社會脫節，勸你早點回去上班賺錢分擔家計；托嬰去工作又會說現在虐嬰事件這麼多媽媽怎麼能安心……，好不容易孩子大點開始念書了，就再度進入成績才藝考試第幾名的恐怖輪迴～～

只想說，親愛的長輩啊！放過我們吧！這年頭小學生的英文詞彙比媽媽多、數學考試還要考語言邏輯了，什麼才藝什麼十八般武藝，放過孩子、也放過媽媽吧！