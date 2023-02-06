年終大掃除 記得擦亮心中的三面鏡子！

古書記載，貞觀十六年，魏徵病逝家中。太宗親臨弔唁，真心痛哭，且說：「夫以銅為鏡，可以正衣冠；以古為鏡，可以知興替；以人為鏡，可以知得失。我常保此三鏡，以防己過。今魏徵殂逝，遂亡一鏡矣。」這是政治管理的三鏡理論。

在開創事業、經營事業的過程中，想像桌上放置三種光學工具，而自己的事業生涯，將會經常在這三種工具之間來回穿梭。

望遠鏡：是最上位的領導者所應掌握的，企業領導應該有宏大胸襟、應該要瞻前顧後、應該能預想未來的遠景與危機。一架望遠鏡，提醒你時刻記住，堅守既定目標與開創嶄新未來。

放大鏡：是中層主管應手擲的一面鏡子，放大視野來看自己的職務，對上能貼切建言、與平行者合作無間、對部屬視同親人照顧，則必能營造出一個和諧又有向心力的團體。

顯微鏡：是基層管理者應具備的必備工具，鑽研、探討細微枝節，深入了解事業體與員工，進而擬定使其更完善的策略，強化基層管理效益；唯有如此才能讓自己，建立一個紮實、設計周全的營運系統。這是企業經營的三鏡理論。

接觸了這樣的理論，不禁思考，經營自己，心中應該也有專屬的三面鏡子！

透視鏡：高爾基說：「反省是一面瑩澈的鏡子，它可以照見心靈上的玷汙。」擁有一面心鏡，可以時時反省、改進，超越今天的自己。正如曾子也說：「吾日三省吾身，為人謀而不忠乎？與朋友交而不信乎？傳不習乎？」不啻亦為善用心鏡檢視自己的每一天。

意若思鏡：這面鏡子會映照出內心最深沉、最迫切的欲望。所以只有真正開心、務實生活、不過度奢求的人，才能在鏡子中看到自己真實的形貌，而不是爾虞我詐的面具人。

哈哈鏡：顧名思義，哈哈鏡就是能照得人發笑的鏡子。當你反省過自己，凡事盡力而為、不忮不求，卻還是不被認同，功敗垂成，甚且遭受批評時，那麼站在哈哈鏡前，將它當成是一片美妙的桃花源，用微笑在鏡上作畫，繪出自己的夢想，繪出自己的天空。只要無愧於心，笑看人生，何必在意他人的無情呢！

有句話說：「當你覺得全世界都對不起你，別人看見的就是剌蝟般的你。」也有人說：「當你覺得沒有人愛你，別人看見的就是可憐兮兮、毫無魅力的你。」你就是自己的鏡子，你怎麼看自己，別人就怎麼看你。所謂「相由心生」，我們希望別人怎麼樣看待我們，我們就得先從那個方向調整。往事就隨風飛，新的一年來臨前，好好做個年終總檢討，擦亮心中的三面鏡子，認真去找尋、去定位真正的自己！