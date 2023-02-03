知道當掉下來時 有人會接住你那就夠了！

昨天新年開工第一天上班，進辦公室前到樓下的便利商店買了一杯咖啡，坐在店裡寫文章。寫到一半赫然發現上班時間快到了，便一手拿著咖啡一手拿著傘匆忙離去。結果因為天雨路滑，一出便利商店門口，就在店門口的斜坡板上滑了一跤。

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跌倒時，適逢上班尖峰時間，想必許多人都看見了我的「謙卑」跪地式摔跤。還好手上的咖啡沒倒，另一隻手上的傘正好拿來當拐杖，刻意故作優雅地起身，想當作沒發生任何事。

沒想到，還是被大樓站崗的保全阿姨看到了，連忙走上前問我：「還好嗎？有沒有怎樣？」一句關心的問候，暖進心頭。雖然當下的我，其實丟臉到很想找個地洞鑽。

但在那一刻，突然也明白了，當孩子受挫跌倒時，或許父母所需要做的，也只是輕輕送上一句：「還好嗎？有沒有怎樣？」便足矣。而不是落井下石地責備孩子：「不是都跟你說了要小心點嗎？」、「看吧！跌倒了吧！誰叫你走路不看路？」

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明明看到孩子跌倒滿是心疼，說出口的話卻成了批評指責。當心口不一時，傷害的不只是對方，更是讓自己原本的心意大打折扣。

等到腦海中的小劇場跑完後，揉著微痛的膝蓋，走進電梯時，內心的小劇場又轉回到剛剛跌倒的畫面。心想著方才實在太丟臉了，居然在人來人往的便利商店門口跪地跌倒，看來明天先避避風頭，暫時不要去買咖啡好了XD。

豈料，今早我卻是在買完咖啡轉身離開便利商店，經過昨天跌倒的地方時，才又想起了這件事。

上了年紀的好處大概就是，就連丟臉難堪的事情，也能忘得特別快。要是換成以前的我，大概一個星期都不敢再踏進那間店。

想到這點，我忍不住笑了。其實糾結的人一直都是自己，別人根本不關心跌倒的人是誰，也不覺得跌倒是件丟臉的事。過不去的人，始終只有自己。

以前的人常說：「在哪裡跌倒，就在哪裡爬起來！」但前陣子卻在網路上看到流傳著一句有意思的話：「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下！」跌倒了，不必急著爬起來，有時讓自己在原地稍做休息，再慢慢起身也無妨。看看自己是被哪些事物絆倒了，才能避免在同個地方摔跤。

然而，當我壓根忘記跌倒的那件事後，突然有更深的一番體悟是，放下那些糾結，遺忘那些傷痛，才能真正做到過去就讓它過去。就像學走路的孩子，即使在同個地方跌倒好幾次，也從不會因此就放棄走路，而是很快就遺忘傷痛，哭過就忘了。在哪裡跌倒，在哪裡忘記，忘記傷痛，才能繼續勇敢前進。

腦海中忽然想起了SHE<美麗新世界>這首歌的旋律：「應該學習嬰兒，再寬容一點，哭過就忘了。別再記著昨天，還有什麼悲傷 Baby don't cry！」

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是啊！或許我們都該對自己再寬容一點，別緊抓著昨天的傷痛不放，讓自己像嬰兒一樣，哭過就忘了。即使跌倒了也沒關係，要相信自己會好好的，我們都會好好的就好。

最重要的是，要記得無論跌倒幾次，當你知道掉下來時，有人會接住你，那就夠了。因為你知道，之後就可以安心跌倒（大誤）。

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