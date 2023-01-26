居家收納到府初體驗：衣櫃斷捨離

家裡收納空間快爆炸了，最近邀請了 「心與家，愛與收納」居家收納師張爾秦老師到府服務。因為時間有限，決定只鎖定「衣櫥」作為收納重點。

本來以為，居家收納不就是幫忙摺摺衣服、教我怎麼擺整齊？沒想到，根本就刷新三觀，讓居家收納完好幾周後，我到現在還在哭。

到底哭些什麼？這篇忍著羞愧感，直接開箱給你看啦！

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▋居家收納第一哭：忙著滿足別人很累吧？

這次我預約的服務，是「雙師到你家」（到府肌膚測色+衣櫃收納整理）的專案，為什麼衣櫃收納跟肌膚測色有關？

主要原因是，找到你自己的個性和特色，讓衣櫃成為你的人格延伸。

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「米爾頓Milton形象管理」顧問形象管理師游文昭，先幫我測出適合的人格色彩。這次的衣櫃整理，也根據這個原則來做出發，試著斷捨離。

結果，我明明是夏天色彩的人格，但衣櫃裡卻是春、夏、秋、冬四個色系顏色平均分配，衣服風格更是包羅萬象。

「可以說，你很勇於嘗試，樂於接受新事物。」

「但另一方面，你好努力滿足所有人的要求，想要面面俱到，可是你並不知道，怎麼滿足你自己吧？」文昭老師說。

中！

我看著四堆分類好一樣高的衣服，覺得自己快窒息了。原來，從衣櫃裡可以看出我的人格有多麼壓抑，而且找不到自己。

▋居家收納第二哭：不適合的為什麼還留著？

從衣櫃裡、從床下翻箱倒櫃出所有衣物，全攤在床上。爾秦老師一件一件問我「這件你要嗎？」、「你有多久沒穿了？」、「上次穿它什麼時候？」

「這件有污漬，你確定要留著嗎？」、「毛線脫落了，我看你還有同樣類型的衣服，你要不要考慮直接丟掉這一件？」

我支支吾吾看著床上的衣服山，一句話都吐不出來。

有大學時買的風衣超過十年沒穿過、有結婚前約會專用的超短小禮服，還有大筆錢買卻根本沒穿過一兩次的專櫃衣……。

我到底留的是回憶，還是垃圾？明知道不適合，為什麼還不願放手？我清出一袋又一袋不適合的衣物，可以穿的送給更適合的人、不能穿的直接回收丟棄。衣櫃整理，清理的，是，心。

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▋居家收納第三哭：有多少好東西被遺忘？

因為衣服滿山滿谷，通常只能挑最上層、放最外面的衣物來穿。

所以更常抱怨，怎麼就是少一件衣服可以穿啊？結果，衣服越買越多，卻還是常常找不到最適合自己的衣服。

這次，爾秦老師透過居家收納物品幫衣服分類，甚至示範如何把不用的紙袋，可變成好用收納小物。

另外，也建議把家裡的衣架統一規格、換成可以直接洗衣後晾曬的衣架，曬好的衣物可直接拿回衣櫥掛上，省去摺衣時間。

外出衣物、貼身小物、厚衣薄衣……，全部整整齊齊排列好，衣櫃突然一目瞭然。

最棒的是，文昭老師還現場幫我做好衣服搭配，根本型錄設計可以穿一個月不同風格。

喔，原來我的衣服可以有那麼多變化啊！怎麼過去都沒發現這些好東西呢？

半天的居家收納服務結束，我的衣櫃空了一半以上，突然清爽許多。

我也才清楚明白，很多衣物，早該捨卻不捨，最後也就只成了佔空間的垃圾。

另一方面，很多衣物明明適合我，我卻讓它委屈成了壓箱垃圾，始終未曾曝光利用，只是彼此折磨我們的青春年華。

居家收納初體驗，刷新我的三觀，眼淚也哭乾了。如果你的心臟夠強，也想挑戰自己是不是有其他種可能性。比起人格改造，或許，從找一個的優質居家收納師到府服務，會是很棒的新年大轉機。

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