當世間的緣分已盡 期盼您一路好走

來到白帖遠多於紅帖的年紀，面臨生死總是不勝唏噓。偶而傳來的聽聞，即便舊識久未聯繫，也令人喟嘆不已。同學的父母、交陪的親戚、過往的同袍、共事的夥伴、對面的鄰居……，緣深緣淺總是曾經相聚。

當生命走到最後，會看到什麼景象？

一幅山水如畫的美妙景色，

還是路已走到盡頭的絕處難逢生，

魔法或夢境，大概是當下奢求期許的神蹟，

回首前塵，未能落實的遺憾也只能放下……

大家都明白珍惜很重要，但往往會遺忘，

因為日子太忙，肩負壓力不小，

想要的永遠太多，卻忘記時間有限，

前前後後上上下下，始終只是心態使然，

佇足，沒有什麼不好，即使片刻的當下⋯

這幾年陸續聽聞學弟妹的悲傷消息，

2018 四月，小三屆的學弟離開人世，

2019 五月，小一屆的學弟驟然永別，

2020 五月，小一屆的學妹離苦得樂，

2021 五月，小兩屆的學弟正式登出，

今年 2022，比往年更多的親友故人，就這樣突然告別舞台。

已過半百，新朋友越來越少，

盼望老同學、老朋友們，即使沒有經常聯繫，

也希望大家要照顧好自己的身體，

期待下次聚會，把酒言歡風花雪月的時刻。

疫情後，我們繼續再見囉。

別牽掛 約好我們再見，

散步的午後 要像從前 再挽著手敘舊。

此刻想起《非誠勿擾2》的香山，

別出心裁舉辦的生前告別式，

你見，或者不見我

我就在那裡

不悲不喜

你念，或者不念我

情就在那裡

不來不去

你愛，或者不愛我

愛就在那裡

不增不減

你跟，或者不跟我

我的手就在你手裡

不捨不棄

來我的懷裡

或者

讓我住進你的心裡

默然 相愛

寂靜 歡喜

-六世達賴喇嘛 倉央嘉措的〈見與不見〉

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