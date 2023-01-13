不快樂是因為不幸福嗎？那只是你覺得別人都贏過你！

以前我有一位女上司，這位經理每天都會買一杯紅茶拿鐵，她跟我說：「萬一我明天不在人世就喝不到我的最愛了。」

原來經理以前發生過重大車禍，她因為熱心幫忙被撞倒的騎士，結果被後面的來車追撞了，因此傷到骨盆花了很長的時間復原，也留下了後遺症。

當時她住在沒有電梯的公寓，於是她的男朋友就天天背她上樓，這令她非常感動，現在也已經成為老公了。經理並不後悔熱心助人，她認為因此看清男友是這麼可靠的人，她現在的婚姻很幸福呢！

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如果鑽牛角尖跟別人比，是不是會覺得自己很倒楣就消沉下去了？其實沒有人是永遠順利不卡關的，有研究顯示，花太多時間在社群媒體上的人容易不快樂，因為大家喜歡分享好事，很少人會把卡關的事情攤在陽光下讓你知道，導致你誤以為別人都過得比你好。

有一本小說《當幸福來請款》，故事主角是一位在影片出租店上班的無名小卒，有一天他收到了一張「幸福稅收的請款單」，居然要繳全國最高的幸福稅金！他覺得自己是沒有成就也沒有資產的魯蛇，怎麼會有超高的「幸福經驗指數」呢？

原來對執行機構來說，幸福並非多富有，而是主角能不畏逆境依然活得自在。儘管住在四壁掉漆的屋子裡，他仍然可以坐在舊沙發上，一邊品嚐最愛的咖啡、冰淇淋，一邊聽著窗外的鳥叫聲，還能夠挺過極度痛苦的失戀，這簡直幸福得無可救藥，而且不用花大錢……。

你定義的幸福又是什麼呢？五子登科或名利雙收？只求健康平安一生平凡？或是所愛之人都能圍繞在身邊？顯然每個人覺得有價值的東西都不一樣。

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曾經有位網友偶爾會來問我問題，我發現她總是在關注自己的缺點，每次都問是不是這不好、那不如人？我解釋完A缺點，她又會找出B缺點來問我，這根本沒完沒了呀，你拿弱點跟別人的強項比，那當然永遠不如人！

在那些輕生的社會新聞裡，發生憾事的人往往是人生勝利組，在親友眼中接近完美的人，卻終其一生不快樂？沒有那麼好又沒關係，盡力就好不強求，何不放過自己呢！？

沒有完美的人，你身上肯定也有贏過別人的地方，所以你不必真的那麼好，有缺點才是人生！

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