居家收納斷捨離？居家收納師：最該斷捨離的是你的壞習慣和心態

歲末年終，又到了除舊佈新、大掃除的日子了，也是居家收納師張爾秦一年最忙的時刻，但居家收納師和家政婦哪裡不一樣？把東西收整齊就好了嗎？張爾秦搖搖頭笑了「居家收納師，收納的不是雜物，是心。」

▋身兼四份工作的單親媽媽

張爾秦是台灣首位兒童居家整理導師，暢銷書「親子收納實踐手冊」作者，看來生活有條不紊、總是泰然自若的她，其實是個單親媽媽。當年離婚時，兩個孩子都還是幼兒園的年紀。

張爾秦在餐廳工作，下班晚、假日更忙，面對接下來龐大的生活、教育費用，她必須咬牙苦撐，一天兼四份工作，即便老闆同事體諒，仍會遇到孩子學校腸病毒停課等突發狀況，不忍心多次麻煩同事，她只能忍痛辭職。

單親媽媽又帶著兩個孩子，還能怎麼辦呢？她想到自己一直都很會收納，在朋友介紹下，開始成為工作時間較彈性的居家收納師，但畢竟沒有理論基礎，職業兩年後她接受日本正統的收納訓練，正式開啟了長達八年的執業生涯。

▋居家收納 走入客戶的家也走入心裡

每個居家收納的個案，背後都有很多故事。有必須背負好媽媽、好太太責任的職業婦女，最後卻崩潰了；也有即便努力想改善，卻在一次又一次努力後挫敗連連的小資女。

「居家收納師是用時薪計價，所以許多人可能希望收越快越好，但我認為，心靈有沒有收納好才是最重要的！」

張爾秦會在工作前一個月，先和客戶溝通家庭動線、居家收納原因、想解決的問題，很多客戶在這個時候就痛哭失聲，坦承自己的脆弱。

例如有花了數百萬購物，家裡囤積滿滿未拆封專櫃衣物的女主管，靠著購物來宣洩壓力和空虛；還有夫妻失和為了孩子努力忍耐的被家暴婦女，都想透過把環境整理好，給自己重新開始的機會。「把心調整好了，接下來居家收納的時候，才能為客戶建立好可以遵循『系統』，就算我離開了，客戶也能過好他們想要的生活。」

收納的過程，張爾秦會請客戶跟著她一起學習收納，不斷確認詢問，逼著客戶去思考：「這個保健品已經過期十年了，可以告訴我你不丟的原因嗎？」、「這件衣服你買了好幾件，你真的需要那麼多件嗎？」

透過一次一次詢問、思考、回答，居家收納的過程會越來越順利，也幫助案主更清楚自己適合的生活，拋棄舊有的習慣和心態，找回人生的規律和好自在的居家環境。

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▋想做好居家收納 掌握三步驟

除了請居家收納師來幫忙，一般人在家裡怎麼做好居家收納的工作呢？張爾秦建議，可以透過三步驟來做好居家收納：

步驟一：清楚自己的需求

你的工作屬性、日常活動、會去的地方、生活習慣有哪些？絕對要清楚自己的需求，才能正確斷捨離。

例如銀行上班的OL跟瑜珈老師的日常，絕對天差地遠，適合的收納方式當然也不同。

勇敢丟掉不適合自己的服飾、擺設、家具，只留下真正屬於自己個性的，能夠滿足需求的，清楚自己要什麼、不要什麼，反而才是最節儉、最高CP值的展現。

步驟二：了解居家環境的限制

有人家裡是透天別墅、有人是樓中樓、有人是蝸居套房，就算網路、書籍有無數種收納方法，但只有清楚居家環境限制，才能客制化做好居家收納工作。

例如每天一早總是匆匆忙忙出門，連刷牙洗臉都很趕，這時候如果衣櫥擺在房間深處，就會耗費更多時間。這時候就可以透過調整衣櫥方位，或是在衣櫥設立「外出衣」專區方式，方便快速抓取衣物。

解決居家收納亂糟糟的問題，不是想辦法賺更多錢買大房子，而是先了解居家環境的限制，找出有效利用小空間的大方法。

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步驟三：添購適合的收納品

許多人的家中衣櫃空間、冰箱空間、餐桌大小都是固定不能改變的，無法做硬體的改善，可以透過添購適合的收納品，來提供軟性的調整。

例如，選用同一色系、材質的衣架，讓衣服選取更一目了然，可以直接從曬衣架掛回衣櫃，免去摺衣服麻煩，省時又省力。分類收納品選塑膠材質而非不織布隔板，使用年限撐更久；大面積的收納空間不是塞到滿，而是透過小紙盒來區隔分類……。

再亂的環境空間，只要透過「清楚自己的需求、了解居家環境的限制、添購適合的收納品」三步驟，就可以輕鬆做好居家收納斷捨離，當然，更重要的是，也記得同時把壞習慣和心態一起斷捨離啦！

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