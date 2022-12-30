女性負擔多少家務跟老公年薪無關 而是取決於她自己收入！

日前女星孟耿如在臉書上發文抱怨，她感嘆地說：「不知道有沒有也在工作的媽媽跟我一樣，常常覺得明明是雙薪家庭，但照顧孩子還是以媽媽為主……媽媽真的很辛苦……。」

這讓我想起以前曾經專訪過一位頂大的教授，他說他老婆也同樣是教授，但照顧小孩以及家務事還是由老婆來承擔。雖然這位教授是國內很有名氣的學者，他的工作當然是比老婆還繁重，但是另一半也身為職業婦女，他應該要懂得跟老婆分工合作吧？

在《婚姻的幸福科學》這本書裡有提到，美國有一位Sanjiv Gupta博士研究發現，女性會負擔多少家務並不受老公的收入高低影響，而是取決於她自己的收入，根據統計女性收入每增加7500美元，每週就會少做一小時的家務。

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「當男女其中一方包辦全部的家務，離婚的風險都會升高；而以老婆為家庭經濟主力，老公負擔全部家務的夫妻離婚率最高。」

然而，在我的朋友圈裡也不少職業婦女遇到了上述的問題，只是情節輕重不同而已。有些人妻的收入遠高於老公，而且工作忙碌吃重，但大多數的家務仍然是由老婆包辦，其實這是男人的「補償心理」所造成的。

如果他失去了經濟主力的掌控權，男性自尊仍然會想有「我是一家之主」的感覺，因此他用「不做家事」來彰顯我在家是爺們的尊嚴。當然這是部分男人的心態，還是有很多願意體恤老婆的好男人。

日本曾經有一則新聞報導，一名50歲的家庭主婦松田裕美用2萬塊台幣創業，她銷售自己編織的手工包包，沒想到生意越來越好，竟一躍成為年收2億元台幣的總裁！

由於事業繁忙她不再有那麼多時間顧及家庭，她的老公因此感到不滿也不願意分擔家務，最後她索性把老公休了，恢單以後她買了一棟300坪的豪宅，帶著孩子們享受美好的生活。

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這叫做主婦的逆襲嗎！？現今社會雙薪家庭居多，夫妻應該做好家事分工，依照彼此擅長或喜歡的項目來分配。有些人是固定一個洗衣服，另一個負責拖地，有些人則是採輪流的方式來進行，只要雙方說好家事就能化為一件小事了。

夫妻一起勞動，不僅更懂得感謝彼此凝聚向心力，也不失為一項免費的健身活動，所以有益身心健康，自然就能白頭偕老囉！

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