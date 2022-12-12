新世代的現在 現代人更應該養兒防老

在那個將人類的體力，發揮到極致的農業社會，每一個家庭的勞動人口，才是被重視的！能夠開枝散葉、延續香火，也是亟需的，所以才會有「傳宗接代、養兒防老」的觀念；才會有重男輕女、無男則招贅一事。那麼在用一根手指頭滑游標、敲鍵盤，就能賺錢養家的時代，性別平權也已達標，就不需要養兒來防老了嗎？

隨著光陰巨輪運轉，進入機器代替人力的時代，傳宗接代的重要性日漸被淡化；社會福利制度的提升，讓養兒防老的必要性也被降級；不婚族，或者是已婚不生育者越來越多。我是5年級生，雖說靠著退休金養老沒問題，但是，我深深覺得，現代人更應該養兒防老。

由於工作性質，我曾經像個被圈養在職場的機械工人，每天過著上班、下班、家庭的循環生活；更由於調職到離家很近的崗位，搭乘基本的聯外交通能力完全喪失；高鐵通車的第三年，當時讀高中的女兒，還因舉手表示家長沒搭乘過高鐵，而被老師以「覺得不可思議」的態度取笑過。

近日筆電壞了，熟識的店家，因不敵電商平台，無力提供維修服務，建議：

一、可代為寄送台中維修中心，保守估計收件、排程檢查、詢價、維修再加送回，可能需要一個月。

二、建議親送，省掉耗損時間，預估不超過20天。

若選擇第一選項，過長的維修時間，會讓使用電腦成癮狀態的我，頓時陷入無法安排生活的空窗期。第二選項則帶給我莫大的焦慮；自學生時代搭公車到現在，已經超過40年，對於現行的交通網絡與所謂APP查詢、刷卡上下車等等，完全不懂，加上眼睛老化，出門多有不便。

困擾之際，小女兒已擬定策略，鼓勵我和先生，就算退休了、老了、視力退化了，還是可以換另外一種生活模式，與社會接軌而不退縮。

一、親送維修中心，但不鼓勵開車前往，不僅僅是很難找到停車位問題，比較擔心的是不熟悉複雜的交通路況；搭公車不但幾可直達維修站，還可以在附近百貨公司午餐。

二、為二老購買悠遊卡，並且儲值。再教導上下車時，如何按鈴提醒司機、如何刷卡付車資。同時交代，因為鹿港聯外公車是直接上高速公路，所以沒有站位，上車刷卡前，先確認還有兩人空位再刷，不然就要分批回家。〈像不像老師在教小學生如何搭車？〉

三、事先規劃我們的行進路線以及處理事務的順序，同時把路線圖、幾路公車、公車顏色、目的地附近的知名地標建築，都在群組裡記錄，要我們隨時查看就行。

四、建議我們就在SOGO或金典裡面吃午餐最便利，然後又畫了一張到咖啡館的路線圖，要我們吃飽先去喝咖啡再回家；最後附上一句：「請小心，那家店上二樓的樓梯比較斜陡！」

我們在維修中心，得到快速又親切的服務，預估一周內，可以修好回到我手中。

我們逛了百貨公司。也吃了美食。還喝了女兒推介的好咖啡。

正當我們要享受勝利成果的最後一刻，發生不可逆轉的錯誤：我們站錯了候車站，原來那些漂亮的候車亭是台中市內公車專用的，回鹿港的候車，要在內線車道的路旁；眼巴巴看著紅色小巴從眼前駛過，倆老無力追趕，只好放棄。傳訊告訴女兒，最後這一仗打敗了！下一班要等一個小時。

女兒告訴我們，先去確認一下公車站的位置，那附近剛好有全台第一間，位在百貨公司裡的菜市場：金典綠園道--第六市場，可以進去逛逛，等車比較不無聊。果然，閒逛打發時間，我們終於順利的回家囉！

少子化的必然性，衝擊著不缺人力的時代，但是靠腦力的工作，又不是人人都能勝任；在3C產品充斥的生活中，年老的我，就像夸父追日的神話一般，雖汲汲於想了解3c、使用3c、戰勝3c，但科技與資訊的進步速度，卻又總是超越在我的年齡日漸增長之前，於是乎，面對現今社會，我常常碰到瓶頸，而猶豫、而佇足；與時刻進步的社會脫軌，都只是一瞬間的事情。

「一個人再怎麼努力學習，永遠也跟不上千萬人在創造、在發明的腳步！」老世代要想在新世代的步調中，活得瀟灑自在，只能依靠年輕人領路，所以，現代人更應該養兒防老。