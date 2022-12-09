人生必須要有目標？無目標亦無不可

有時候只想遊車河，未必就真要到達什麼地方。我就只想開車，看沿途風景，可能有驚喜，可能沒有，都不要緊，只想沉浸片刻安寧。人生，有時也只想活著，活在當下，前事不計，未來不理。這也不是耍廢，並不是什麼都不做，只是不追。

從小我們就被教育人生必須有目標，你的目標是什麼？有些人很清楚，有些人還未理清，於是感到焦慮，用世俗標準強迫自己訂定目標，追求未必真是心之所向的東西，活得很累。人生真應該是這樣的嗎？既然每個人生而不同，何必全都擺出追逐的姿態呢？

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若眼前暫無所求，且試試接受這遊車河的狀態，按照即有的生活軌跡循環。盡好責任，做好工作，當個無可挑剔的好員工；下班後何妨找朋友吹水玩鬧，讓自己放鬆高興一下；看看電視，打打遊戲，別人進修不代表你也得進修，不必硬要把別人的石頭扛到自己肩上。如果這樣過得舒服，這也是人生的一種。

當身邊的人都在追第一桶金之時，親友或規勸或比較，難免會製造同儕壓力。要卸掉這種壓力，首先要接受自己，接受現實，沒目標就是沒目標，勉強沒幸福。你很可能只是處於一個探索的階段，畢竟每個人的際遇不同，無目標狀態未必是永久的。

卸掉同儕壓力的另一技巧，是給自己找來一件本來不做的事，稍微突破舒適圈，一件就好。這件事最好對身心有些許裨益，讓你覺得好玩的、有成就感，比如團體運動、做義工、上網課，這樣你就能說服自己和別人，你並非無所長進，也有在為未來準備著。

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你還能試試無目標社交，隨便認識人。我會在咖啡廳隨便和鄰桌的客人聊起來，會聽到一些我平常圈子以外的故事，十分有趣，發現平凡生活中的小驚喜，偶爾交到新朋友。

人生嘛像氣候，此刻雨季，就是哪裡都去不了，再激進也改變不了天氣。這種時候也只能躲在舒服的室內呆著，不必老想著要趕往何處。看看雨，聽聽音樂，也不錯。其他事，等雨停後再慢慢打算不遲。