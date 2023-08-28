一篇爆文創造近五萬讚、千次分享？經營自媒體，你需要的三個關鍵心法

前不久，我才剛在粉專開心宣告「追蹤數突破五千人！」沒想到，短短三天內，粉專追蹤數一路飆升至六千，自己都覺得不可思議。

我沒有投入任何廣告費，也沒有舉辦任何抽獎活動，全靠粉絲自然推薦分享，在自媒體經營上，能締造這樣的好成績，我到底做對了這什麼事？

這篇文章，我想和你分享三個我的自媒體經營關鍵心法：

一、 找到對的主題和切入點

我在開設「失敗要趁早」粉專時，其實就已經設定好粉專切入點「分享各式生活大小事，讓大家知道失敗是常態，可以覺得被陪伴，有勇氣往前走。」

但在選擇發文主題時，到底該怎麼做呢？既然失敗是常態，我該分享哪些面向的失敗故事？

一開始，我選擇了管理和工作觀點作出發，但老實說，畢竟人還在職場內，分享許多故事總是綁手綁腳，擔心被對號入座，衍生不必要麻煩。

後來，我想到了自己的媽媽身分，我有許多育兒挫敗，但我也有許多成功擊敗挫敗的經驗，更棒的是，這個身分一直都會在，我永遠都會有源源不絕的題材可以分享。

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最後，我決定了以親職為主軸，向外發散親子生活、學習等子類目，思考可以懟父母有幫助，甚至可以和孩子一起觀看的主題內容。

慢慢的，我的po文被許多親子類媒體看見，邀約文章授權，甚至開設專欄成為親職作家，還有許多粉絲私訊問我教養問題。

如果把粉專變化當成一個人來看待，「失敗要趁早」就是從一個穿西裝高跟鞋的女主管，變成坐在你旁邊的地方媽媽的概念。

所以，要怎麼找到對的主題和切入點？

思考什麼是你喜歡做的事？什麼是你願意一直不斷分享的事？什麼是原本的你，做起來不覺得彆扭的事？

不要在粉專創造一個不像你的人設，只有真正的成為你自己，找到對的主題和切入點，這個粉專才有你的生命和靈魂，才能吸引到你真正想吸引的人加入。

二、 嘗試不同表現方式

粉專貼文有許多不同形式，有單純文章、有互動貼文、有圖片配文、有問答投票、有資訊圖卡、有橫式影片、有單純連結貼文、有直播、有Reels….

看完這一串，是不是覺得頭暈眼花，甚至許多陌生字句根本連想都沒想過？

一開始，因為粉專很小，也沒什麼人在看，我告訴我自己「就努力嘗試看看，看哪樣的呈現方式大家會喜歡？失敗了，反正也沒多少人知道嘛！」

我第一篇貼文，是「教孩子怎麼寫作文」的直播，明明已經超緊張，結果直播到一半，原本在洗澡的孩子還脫光光跑出來，差點在鏡頭前穿幫，我只能邊努力假裝鎮定講完。

事後，我懊惱的要死，但沒想到這篇直播，竟然創造破萬觸及數。當時我的粉專人數，根本還沒突破兩位數。

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原來，有用的內容，比起華麗的形式更重要。

每個人都有不同的特色和亮點，有人喜歡寫文、有人愛拍照、有人偏好錄影、有人不愛露臉但聲音很迷人….

我建議，在一開始不知道該選擇哪種內容表現方式時，可以都試試看，看看自己使用哪種表現方式最自在、最上手、最不覺得。

有熱情覺得快樂，才能做的久。

當然，我們經營自媒體，無非是希望有更多人的看到，增加影響力，因此另一個內容表現方式的判斷標準，絕對是閱聽眾的反應。

類似的話題，試著寫文章、做資訊圖卡、拍影片…看看哪一個反應最好？

有流量才有話語權，才有機會在未來創造可能商機。

三、 持續經營曝光

經營社群自媒體，最怕的不是不開始，而是開始後看到流量不好，就決定放棄，根本來不及看到它之後可能開花結果的時刻。

過去我經營自媒體平台，都是想到才發文的佛性經營。去年下半年起，我開始努力維持日更，嘗試透過不同發文模式取得支持者互動、培養粉絲瀏覽關注習慣。

經營自媒體，跟經營人際關係一樣，你常跟鄰居打招呼，常在他面前露臉曝光，慢慢的大家好像就變熟了，有時候幾天沒看到你，還會覺得全身不自在。

也許今天我的貼文粉絲沒感覺，說不定下一篇他就有興趣，重點是持續更新曝光，不要讓他忘記你。

以我最近一篇粉專爆文(老伯伯買肉圓被店員大聲罵？真相曝光，正義魔人都噤聲了！)為例，就是分享我去買肉圓的所見所聞，剛貼文前兩天反應普普，但社群媒體最有趣的就是長尾效應，三天後這篇貼文被瘋狂轉傳分享。

最後，這篇買肉圓的文章，為我帶來了近五萬的按讚數，近千次的轉傳分享，讓我短短三天粉專增加了超過一千以上的追蹤粉絲數。

相信社群媒體的長尾效應，只要持續經營曝光，你的內容終有被看到的機會。

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▋自媒體是自己當自己的老闆

對於擁有一般正職工作的人來說，要花時間斜槓經營自媒體，無法好好休息，實在是上班累、下班更累的事。

但我想建議你，不妨轉換心態這樣想：上班時間，是我領別人薪水做老闆公司的事，我賺到的，是實質的收入。

下班時間，是我自己當老闆，經營我自己的自媒體事業。我賺到的，是成就感和自我實現，如果經營得夠好，還可能創造第二筆收入。

心態改變後，在操作自媒體時，才會覺得開心快樂，願意持續分享。

開始經營自媒體不容易，透過分享我的三個關鍵心法：①找到對的主題和切入點、②嘗試不同表現方式、③持續經營曝光，希望能夠幫助你，在自媒體經營路上更穩健踏實。

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