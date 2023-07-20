失業滿365天，回顧這一年我的心路歷程

2022年第二季，任職的公司營運出現狀況，正確來說，處於最後的存亡之際。老闆頂著莫大壓力與無奈，內心煎熬但什麼都不說。等忙完《台北甜點節》講座和市集，我們在入口處的大型輸出海報前，拍攝一張將近百萬夜景的團體照。接下來的結案流程與例行事務，因為忽然嚴峻的 Covid-19，大夥順勢在家上班，然後就在五月底結束了這份開心的工作。

雖然過往不乏失業的經驗，但這回已先做好了心理建設，景氣不好的前提，加上超過50的年齡障礙，短時間想重回職場不是一件容易的事。既然預知將會有一個長假，為了不虛度光陰、浪費時間，我要求自己做擅長且能掌控的事，試著往個人品牌的方向前進，因應時代變革下的浪潮。

寫部落格產出文章

雖然前前後後、斷斷續續寫過文章，但這次幫自己設定目標，希望能透過文字產出賺取金錢，成為特約或專欄作家而持續創作。在這個著重影音和圖像的年頭，試試看用文字我能走多遠，於2022年6月在方格子開設帳戶為全新的開始努力。

初始，猶如文字農夫的我，日更文章並不難，擁有大把時間容我發想主題產出文章；筆耕不輟的日子，讓朋友發現未曾認識的另一面，原來我能寫，而且還算有點功力。於是有了業配文與宣傳詞的機會，接著簽了兩家網媒的發稿合約，Blog的文章慢慢累積一些追蹤者，與格友們的互動也挺有意思的。

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陪伴家人親密時光

這對期間剛好媽媽要搬新家，帶著她在三峽、林口兩頭走動，從驗屋、裝潢、到搬家、採買的各階段，我都能盡些心力幫點忙，也算是拿主意的顧問團代表。雖然距離母親住家更遠了，但為了滿足老人家的心願，我依舊全力支持著。

女兒從幼稚園到小學三年級，早上都是我牽著她的手送上學，邊走邊聊、說說笑笑，現在長假的晚上，也能到安親班接她下課，吃過晚餐後再與甫下班回家的老婆吃甜品。孩子長得好快，即便每日早晚親自接送，仍然覺得會不會明天就是青春期不愛理老爸了呢？

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購買線上課程

學習是一輩子的事，特別是沒有同儕分享的環境，瞬息萬變資訊膨脹的年代，只能靠著網路課程吸收新知，從授課達人身上汲取經驗。這52個週期裡，我購買了《大大說書 APP》、《商戰管理 CXO 學院》、《業界編劇實戰課》、《全方位價值投資》、《LINE官方帳號》 ... 等課程，還有2~3門已購入但尚未開機上課！

部分線上課程轉實體授課，學習感受更是直接，學員舉手發問、講師即時回饋的現場感真棒；坦白說，網路課程我挺容易分心的，雖然強調內容都有回放的機制，但當下沒有搞懂要等到課程上架後，再找時間回放的機率也不高。

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累積人脈認識新朋友

意外得知零星有幾位朋友處境相同，交流一下對應作法與計畫，但個人生活各自顧，我就朝自己的方案前進。朋友介紹一個 專屬40+社群平台 App，雖然沒有現金收益回饋，但能跳出同溫層，嘗試往 KOC 的路上前行。

經營一段時間認識些許的創作者，以字會友彼此交流；如同方格子的同好一般，新朋友沒有包袱，興趣相近更能暢聊；少了職場的利益算計，看著某些人的夢想計畫逐步落實，同樣為她感到喜悅歡欣，正向積極的態度，讓日子過得更扎實。

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電影書籍講座

將寶貴的時間用在家人與興趣身上，這是最值得的時刻。因此這段期間我看了些新上映的影片，重溫經典老電影；取下只看書封就買回家放著的書籍，也上圖書館借閱；參與一直想接觸但沒實際行動的講座與展覽，打開視野、理解世代，長假時間沒有虛擲。

所有的努力都會在某個時候得到回報。五月中旬以部落客的身分參與《雲嘉南濱海國家風景區》媒體踩線團的活動，兩天一夜的行程，巷弄懷幽尋劍獅、濱海漁村彩繪牆、夕陽極點燈塔行、騎鐵馬遊鹽田、品道地鮮味料理。沒有想到這個後續的發展，讓我有另一份文字工作的機會。

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在這個集滿365天的日子，用文字回顧過去52周的悠悠走晃，一年過去了，看見新的曙光，不知道未來一年會積累怎樣的回憶，但是我仍會繼續相信自己，不會沒有路只是怎麼看。

#職男茶葉蛋

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