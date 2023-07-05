忘記別人嘴巴裡的你 活出你的原廠設定！「拾光」形象顧問幫你找到「為什麼你是你！」

「你覺得，你是怎麼樣的一個人呢？」

前不久，我預約了「拾光」形象顧問的「掏金服務」，希望幫自己的人生重新定位、找亮點，品牌點睛師小紀，開口就這麼問我。

「嗯，我其實不太確定。有人說我很難相處、脾氣暴躁、很自私；可是也有人說我很熱情、很會幫助人、樂於分享。」

「所以，你覺得你是怎樣的人呢？」小紀又耐心地問了一次。

「我真的不確定耶，我不知道是我是自私無情的人，還是樂於分享的人。」我真的很苦惱。

「你有發現，我一直問的，都是你覺得，你是怎樣的人，但是你總是不斷回答，『別人怎麼說你』嗎？」小紀溫柔的說。

我突然無法言語。

即便我多麼鼓勵我身旁的人好好愛自己、不要在乎別人的看法，但原來，在面對自己的時候，我還是活在別人嘴巴裡。

▋為什麼你是你？ 你怎麼變成你的？

「掏金」服務，是「拾光」新推出的顧問服務，由品牌點睛師小紀，和形象點睛師「小昭」雙師服務。

「掏金」過程顧名思義，就是幫你從渾沌的人生中，找到屬於你的光亮點，發覺你真實的內在和性格，真正內心渴望想做、做了會覺得幸福的事。

不是別人怎麼看你、不是別人覺得你該這麼做，而是找到被掩蓋在一切武裝下，原原本本、真真實實的你自己。

找到你的個性、心之所嚮往的事情後，再透過肌膚測色服務、服裝風格診斷，找出穿搭左右銘，讓你透過穿著，「穿出你自己，活成原本的你自己。」

在顧問諮詢不斷的抽絲剝繭中，我逐漸發現，原來很多關於自己的否定和批判，都來童年家庭關係的不安，讓我長成了亟於討好他人、因為害怕受傷所以假裝冷漠的人

「你其實是一個很溫暖的人，你很想好好去愛、好好被愛吧！」小紀溫暖的說，邊為我遞上了面紙

在小紀的幫忙下，我找回了「我之所以成為我」的原廠設定，在個人品牌發展上可以如何做「我想……（具體作為），這樣…..（他人得到的）

我像是找回失散多年的手足一般，向陌生又熟悉的自己打招呼「嗨，你好，好久不見！以後，我們不要再走失了喔！」

形象點睛師「小昭」在旁幫我用我自身原本的衣服，搭配出多套組合，我們一起找出我的穿搭左右銘「我是自在、剛柔並濟、值得被愛的人。」

小昭請我試著用這個穿搭左右銘，設計出的穿搭組合「天天這樣穿，穿久了，你就可以成為你想要的模樣，更好的成為你自己！」

▋找到自己 活成更好的自己

在掏金過程中，最後我得到了什麼？「拾光」幫我找回了自己的五塊拼圖：

1.色彩：我的肌膚色彩、適合的服裝色系、適合的首飾配件

2.特質：我給人的印象、個性特點

3.內在風格：別人看不見的，真實的自我個性

4.外在風格：我會覺得自在的穿搭風格

5.期許：我對未來的期待和心之嚮往

透過五塊拼圖的組成，我由內而外，把碎落在四處的自己，一塊一塊找了回來，拼成一個原本的我，原本的我最舒服自在想要模樣。

掏金旅程，就像是一場叢林裡的野蠻遊戲大冒險，顛簸前行的你，因為品牌點睛師小紀、形象點睛師小昭在前為你拿刀闢路，你可以被好好保護，踩踏在平穩的土地上，放心走到另一端。

掏金服務適合怎麼樣的人體驗呢？

1. 想找回原廠設定的你：

從會讓你開心、難過的事，找到你的心之渴望，拋下包袱，做回純粹的你。

2. 想發展個人品牌的你：

想發揮價值，提供他人服務，在掏金過程中，你可以得到「我想……（具體作為），這樣…..（他人得到的）」的解答，未來品牌設定更到位。

3. 想活出更好自己的你：

你對自己人生很滿意，很喜歡現在的自己，但不確定怎麼樣可以更好，掏金服務可以幫你找光亮點，讓你的好從金子成為鑽石。

謝謝「拾光」幫我找回自己，幫我找到「為什麼我是我！」

忘記別人嘴巴裡的你，活出你的原廠設定！不僅是口號，未來，將會透過穿搭左右銘，每天活成我最喜歡的模樣。

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