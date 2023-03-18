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過路一下！星雲大師教我們用旅客的心來欣賞人生

2023-03-18 11:00
 / 安娜的兩性花園

星雲大師曾經在受訪的時候說過：「我們像旅客一樣到這個地球上來，過路一下，你就當作過客，就很欣賞人生。」

星雲大師（右）與威京集團主席沈慶京合影。 沈春池文教基金會／提供
星雲大師（右）與威京集團主席沈慶京合影。 沈春池文教基金會／提供
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然而，大師也在《真誠的告白》遺囑裡提到，這些財產都不是他所擁有的，學校、文化、出版、基金會，都是十方大眾的，他覺得自己是空無一物。

但他又覺得這世上的一花一草也都是自己的，「天地日月」讓他能享受太陽的溫暖、月亮的清涼，山河大地都能供我們遊走，人間處處都是美景，「我要它，它就是我的」，只需要「享有」卻不一定要「佔有」。

這不就是享受當下的過程嗎？在我諮詢的個案裡，有人談戀愛就一直擔心未來會生變，還有人怕結婚以後可能會離婚、喪偶，所以不敢進入婚姻，其實你應該要享受相愛的當下吧，未來如何就只能交給因緣果報了。

圖 ∕ pexels
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尤其當你放不下前任的時候，雖然療傷都是需要時間的，但我們可以學習大師的觀點，讓自己增長智慧早日走出陰霾。每個人都是旅客，就算是恩愛的夫妻也肯定有一方會先到達旅程的終點，你同意嗎？

所以你跟某個情人的緣分盡了，他陪你一路欣賞美景走到了某個時間點，此時他與你的因果任務已經完成了，我們就應該接受並且盡量放下執念。接下來會有另一個人陪著你看風景，或是你也可以在親友的圍繞下繼續前行。

然而有不少人會糾結於對方為什麼會變心？其實不用花心思去想了，這只是因果使然，王八看綠豆就是對眼啊，並不是這個人有多好呀！

過客的道理也可以同樣用在親情上，朋友的親戚是一位老榮民，他購屋買地攢下了不少財富，但平日自己是節儉度日，結果後來中風了，錢都是給子孫享用了，老人家沒懂得善待自己，趁健康的時候遊山玩水欣賞人生的美景。

Image from Pixabay
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甚至有人在分家產的時候，兄弟姊妹全鬧翻了，覺得父母不公平！但有沒有想過那是父母的財產，「本來就不是你的」，雖然法律有規定特留分的繼承方式，子女也不應該認為父母「理所當然」要給你。而你願意孝敬父母是出於你的「心」，並不是用孝敬來交換金錢，你的付出老天都會看在眼裡，終究是會有福報的。

就像星雲大師所說：「如是因，如是果，不是不報，時辰未到。」能做到上述的修養領悟真的不簡單，所以大師是大師，我們是凡人，但希望我們都能一起成長往好的方向邁進。

「安娜 / 作家X心之花園命理」臉書專頁

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安娜的兩性花園
兩性作家｜命理諮詢師｜紫微斗數．塔羅占卜．心靈諮詢。安娜曾經擔任過命理節目主持人、財經記者、婚禮企劃，著有《好命女養成進行式：愛情36個真言》。臉書「安娜 / 作家X心之花園塔羅」
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