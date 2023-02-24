煩惱與憂愁都是自找的 沒有拿起來又何須放下？

新春開工上班第一天，意外地沒有賴床，六點四十分的鬧鐘一響就起床。

有了孩子之後，已經不知道什麼叫做睡到自然醒。無論再晚睡，時間一到就會自動醒來，就連過年休假期間想睡晚一點，最晚頂多也只睡到九點，就會被孩子們的各種翻滾弄醒。

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年輕時很能睡，一躺下去睡到不只中午太陽曬屁股，而是直接略過中餐醒來喝下午茶XD。以前常聽到人家說能吃就是福，能睡就是福，還不覺得這有什麼，上了年紀後才漸漸體會到這句話還真的有它的道理。

一早把孩子們送進寒假班，原本還擔心他們不適應，因為寒假特地幫他們換了新環境，想說讓他們跳脫一成不變的環境，在不一樣的地方上冬令營，體驗一下不同的寒假生活。

但我的擔心似乎是多餘的，孩子不管到哪都能如魚得水，反而還很期待能認識新同學。連再見也沒說，頭也不回地轉身就進教室。

孩子就是最懂得活在當下的人，每一刻對他們來說都值得期待。即便是哭泣或生氣，也總是哭完就忘，氣完就沒事。

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送完孩子到校，買了杯咖啡進辦公室後，發現耳根子頓時清淨不少。少了孩子在耳邊吵吵鬧鬧，沒有人天天圍在身邊吵著要妳陪他玩，沒有人輪番哭啼啼跑到身旁告狀，還突然有點不太習慣。和工作上狗屁倒灶的事情相較之下，和孩子之間那些習以為常的小事，卻是最難能可貴的幸福。

昨天和久未見面的朋友吃飯，聊起這些年人生中各種光怪陸離的鳥事，更是深刻體認到平凡就是幸福這句話的真諦。只要還活著，就有希望，就能看見可能性。

那些受過的傷或許沒那麼快好，不必急著讓自己好起來也沒關係，允許自己悲傷陷入低潮，比急於擺脫低潮更重要。蹲低不一定是為了跳得更高，而是蹲下身子後，才能看清楚更貼近自己身邊那些重要的小事。

不管怎樣，要相信一切終將會過去。那些過不去的坎，終究會過去，只要不再緊抓著過去不放就好。

沒有拿起來，又何需放下？

和朋友聊完天回家後，瞥見書桌上的這張智慧卡，這是某次參加聚會時，另一位朋友送給我們的智慧卡。抽到這張智慧卡時，我有一種當頭棒喝的感覺。一直以來每當遇到挫折或不舒服的狀態時，我總是會告訴自己：「要學會放下」但其實這只是落入了另一種形式的執著，要知道「放下」只是一種結果，而問題只是某些傷痛記憶所示現的「暫時」狀態。

還記得當時，朋友請我們給自己一段時間靜下心來，完成抽到的這張智慧卡所要帶給我們的體驗。

我們就在國美館前，帶著自己抽到的智慧卡，完成這項體驗。

當時的我，赤腳踩著草地，感受著大地要給予我的能量，這是過往的我，很難以作到的體驗。我怕髒，怕踩到蟲，總是擔心這個，擔心那個，但太多的顧慮，反而會阻礙最真實的體驗。當我放下了我的顧慮，彎下腰一一拾起了最不起眼的落葉和樹枝，在別人看來是垃圾的東西，卻也可能是某些人視為珍寶之物。

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落葉和樹枝是我選擇要撿起來的，但我也同樣可以讓它隨風飄散，一切都是我的選擇。感受著落葉從手中隨風飄落的那一刻，內心有一種莫名的輕鬆感，很喜歡這種體驗，煩惱與憂愁都是自找的，可以拿起來，也可以放下它。但沒有拿起來，又何需放下？

我看著這張智慧卡，想起了當時的體驗，突然有種莫名的感動。順應生命的流，收下上天的禮物，相信一切會有最好的安排。

這是我給自己的新年期許，也將這份祝福送給大家。

#和你一樣都是媽