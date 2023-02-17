別讓關心成為別人的負擔！走好自己的路不為別人下評價

你身邊，是不是也有這樣一種人？總是噓寒問暖，總是關心大家過得好不好，最近過得怎麼樣？薪資、考試成績、感情狀況，全都想要了解。

這樣的人，很熱情、古道熱腸，但有時候也很討厭，而且是極度討厭。關心，一旦過了頭，就成了壓迫了。但這樣的人，通常都不自己哪裡做錯了。

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最近採訪一名受訪者Amy，她事先提供給我的資料裡，寫著她從小幸福美滿，家人給她滿滿的愛，成長過程順遂平安，沒有遇過大風大浪。當我和她見面後，發現其實她一家五口，有三位成員領有身心障礙手冊，而且有家族性罕見疾病基因，一家是政府列管的低收入戶。

「不過，我提供給你的資料和感覺，都是真的。我真心覺得，我很幸福很美滿啊！我的爸爸媽媽很愛我，這些波折都不算大風大浪。」

「只是，我不想提的原因，是因為怕別人逼我承認，我並不幸福。」

Amy說，她從不以家庭為恥或自卑，但卻常常有人跑過來告訴她「你好可憐喔！你家那麼窮，家裡還得了這種病，你以後嫁不出去怎麼辦？」

這樣的人，初衷沒有錯，絕對熱情、絕對關心，擔心Amy過不好，但這樣的關心，卻只是讓Amy備受折磨。

「你知道嗎？最好笑的是，我跟他們說，不會啊，我覺得自己很幸福，他們就露出『別騙了』的表情，好像我怎麼可能很幸福？我應該不幸才對。」

所以，後來Amy對家中狀況絕口不提「我還是覺得我很幸福，只是我不想要別人對我的幸福指三道四。」

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▋你的幸福不是他的幸福

這樣的人，通常心眼都不壞，只是有時候，真的很討厭，而且非常非常討厭。

這樣的人，以為自己很熱心，卻只是把自己的價值觀，強硬逼在別人身上，逼對方認可自己對於「幸福」或「不幸福」的定義。

這樣的人，我們的周遭絕對不會少。

過年期間，親友問你「年紀不小了，怎麼還不結婚？」「不結婚，以後老了沒人養你，你會孤單一個人死掉。」

辦同學會，好久不見的同學問你「都進去公司幾年啦？怎麼還沒升主管？你看看 XXX都換賓士車了。」

好不容易結婚了，婆婆媽媽跑來關心「不要太自私享受兩人世界，快點讓長輩抱孫子」「怎麼只生一個？孩子沒有伴很可憐耶！」

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好喔，隨便亂舉例，就可以寫到爆氣。他們說的情況，都是真的。但，這是以他們的世界為出發點，所看到的世界。

我們的生長背景、個性、價值觀原本就不同，感受到的情緒和規劃的未來，當然也大不相同。我們忙著過好自己的人生就來不及了，何苦去忙著為別人的人生下判斷？

你覺得不幸，別人覺得他過得很好啊！難道，他承認不幸後，你就會覺得比較幸福了嗎？還是，你要為他的人生負責嗎？你覺得這樣很好，別人不喜歡，那就各自安好，享受各自的美好，這不是很棒嗎？

▋面對評價與被評價

喜歡對人下評價的人，絕對熱情、可能還覺得自己行俠仗義。只是，這樣的人，也活在自己的世界裡，從不覺得，自己的關心，早就成了別人的負擔。如果，你遇到這樣的人，也別跟他爭辯，因為我們實在無須浪費人生，去證明我們原本就認為是對的價值觀。

笑一笑，雲淡風輕地對他說「嗯，你說得很對。」然後，下一秒轉頭，過好自己的生活就好。

如果，你剛好就是這樣的人，與其覺得滿腔好心得不到好回報，不如試著壓抑住亟欲噴發的關心，專注在自己的生活上吧！

看看自己擁有的，走好自己的路，經營好自己的的人生，就好。別讓你的關心，成為別人的負擔。走好自己的路，不為別人下評價。你會發現，其實人家的生活，也許比你想的還要幸福百倍。

農曆春節快到了，祝福大家都能順利平安度過，各自安好，擁有幸福。

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