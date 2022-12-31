怎麼開始閱讀並持續閱讀？三個思考步驟找到適合你的方法

我喜歡閱讀，但也很討厭閱讀。更具體地來說，是小時候的我，以為自己很喜歡閱讀，偵探推理、文藝小說、漫畫是最愛。

但開始工作後，我彈性工作卻必須24小時待命，時間嚴重破碎化，一拿起書就千金重，擔心念不完、擔心閱讀被打斷、擔心錯過工作任務……，算了，就別看了吧。

隨著人生漸長，我卻發現自己的生活越來越貧瘠、心靈好空虛，好多難題找不到解方。我也很納悶，明明我的老公工作比我還要忙，為什麼卻總是可以不斷買書、不斷閱讀？

閱讀，會不會是解方呢？如果想抓住這個可能的浮木，我該怎麼做比較好？買了一堆書，會不會最後還是不會看？面對複雜的情緒和問題，我有些手足無措。

還好，「哈佛教你慢慢思考」提供三個步驟，拆解遇到複雜的問題時，如何照著步驟做，讓大腦啟動思考，想出對解決問題有建設性的答案。

▋步驟一：發現問題的能力

每天經過樹下的人很多，很多人都可能被落下的果實或大片樹葉打中過，但卻只有牛頓因為擁有好奇心，發現了萬有引力三大運動定律，可說人類史上被蘋果打到CP值最高的人。

當我的人生開始貧乏，我可以選擇消極不作為，但也可以想「為什麼別人的人生很有趣？他們做對了什麼？」用好奇心來推動解方的尋找。

但我不需要從零開始探索，我只需要跟牛頓一樣「站在巨人的肩膀上學習」，於是我發現，心靈富足的人，都有閱讀習慣，樂於學習、吸收新知。

所以，開始閱讀，或許就是可以解決我生活困境的答案。

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▋步驟二：解決問題的能力

發現問題後，我們必須更精確的問題聚焦，才能對症下藥解決問題。

例如明明你只想到路口吃碗陽春麵，卻突然要擔起以天下興亡為己任的重擔，想解決的問題跟得到的解方比例不對稱，久了自然心累、覺得挫敗，最後索性放棄。

根據這個原則，我的問題經過聚焦後就不會是「要怎麼透過閱讀，來解決生活困境？」而是「我要怎麼開始閱讀，並讓它成為生活可以持續的習慣？」

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接下來，要怎麼找到方法？建議可透過「樹狀圖」畫出可能的問題解方，試著把一個複雜的問題，拆解成有利操作的小部分；接著依據輕重緩急，確認執行優先順序。

透過清楚的樹狀圖釐清解方，並一層一層的抽絲剝繭，把責任明確地落實到個人，確保解決問題的完整性，才不會停留在空想。例如我需要「開始閱讀」，以及「讓閱讀生活生活可以持續的習慣」，我就必須先審視自己的生活習慣和個性偏好。

我每天通勤時間長，走路、開車、搭車我可以聽Podcast說書，每天都可以有收穫。我買了一堆書、購買一堆線上課，卻因為沒有急迫性都沒看，所以我知道我必須選擇可以有互動的、給自己壓力的方式來閱讀。

我報名了注意力培訓師曾培祐老師的「閱讀獲利線上讀書會」，每週四晚上8點到8點半，透過臉書私密社團，由老師LIVE直播說一本書給你聽。

除了老師推薦選書外，參加者還可以指定書目，跳脫自己原本的閱讀框架，視野更寬闊。為了不讓線上讀書會跟一般的Podcast，或YT影片說書一樣船過水無痕，結束後，老師鼓勵大家寫下心得，一年365天更幾乎不中斷，每天早上6點半線上陪你閱讀。

在這樣的陪伴督促下，半年來我穩定獲得了總共24本書的精華知識，更持續產出文章心得。而且，我還真的讀了好幾本實體書。

半年前，我只是羨慕別人可以閱讀的人；半年後，我成功解決了「我要怎麼開始閱讀，並讓它成為生活可以持續的習慣？」的難題，生命的厚度更豐盈。

▌步驟三：永不言棄的精神

慢慢來，比較快。比起擔心太慢成功，更該害怕的是從未開始。

想培養持續閱讀的習慣，這個方法不適合，我可以再試試別的方法。也許是改變書籍的類型、也許是改變閱讀的時間、也許是調整閱讀的環境……，每一個改變，都有可能帶來新的契機，化不可能為可能。

抱持著永不言棄的精神，經過仔細思考得出的結果，就算失敗了，也比從未嘗試離成功更進一步了。

不論是閱讀的難題、人生的困惑，只要善用思考三步驟，透過不斷發現問題、解決問題、永不言棄的步驟循環，未來遇到任何問題，都能輕鬆面對。

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