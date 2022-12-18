不再乾等一個人 代表你長大了！

感覺才吃了粽子、月餅，怎麼就在街上聽到店家播放的平安夜了，噢……轉眼間又到了歲末年終啦。

我們常怕時間不夠用，卻沒有發現自己也在浪費時間，光陰一點一滴悄悄地流逝，正因為無聲無息，等你想到它的時候就已經回不去了。鐘錶上的時針走到晚上12點會重新開始，但已不是曾經的那一天。

久久相聚一次的學長自嘲地說：「以前的我，會為了晚上的聚餐，就這樣乾等一整天。」語畢，換我跟他說：「我以前交男朋友也是這樣等來等去的耶，哈哈哈哈……！」原來他不孤單，我們看著彼此的囧臉禁不住地噗哧大笑。

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對啊，二十初頭歲談的戀愛，少女心都放在男友身上了，所以對自己當然沒有心啦。男友的時間就是我的時間，我總是配合他的行程，無論如何我都可以等他，凡事以他為重，只要他約我出來，我都可以放下手中所有的事情，「從沒想過我該有我的主見，對方也該尊重我的時間。」

於是，我在當少女的時候的確不會愛自己，也好慶幸沒有在二字頭結婚，連自己都愛不好的人進入婚姻肯定是悲劇裡的苦旦。

愛情裡沒有誰該配合誰，誰又要成全誰，兩個人在一起就是互相體諒，讓彼此的步伐更協調。不要一個在前方等得不耐煩，一個在後頭追得很吃力，沒多久便走散了，只有走在一起彼此都輕鬆自在才會長久。

如同學長說的，他現在不會再乾等一個人了，有約的日子他依然照進度做自己的事，而不是把心思聚焦在這個「約」上面，反而模糊了「自己」的焦點。

然而，更不要去等不值得的人，有些人對感情就是死心眼，會為了不愛他的人虛耗光陰，還因此眼盲無法看見對的人，既然對方根本無心，何必賠上自己寶貴的時間呢？

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別總是為情所困，甚至影響到自己的健康與工作，任何時候做改變都不晚，一切都是對的時間！只要最後變好了，那些走過的歲月都不算是蹉跎，而是增長智慧的經歷。

我們都該珍惜光陰，成熟的人善於運用時間，除了將時間花在值得的人事物上，也一定不忘留點時間給自己。把握讓自己充實、快樂的美好時光，對自己多費點心吧，這可是最好的價值投資呢！

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