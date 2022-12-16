活得更健康、更接近自己的目標、還能省錢？早起做與不做的九件事

在家工作如何睡飽又早起？無痛養成習慣的 7 個方法與一定要早起嗎？畢卡索都睡到11點。不能早起的４個做法中，我們談了一定要早起嗎？為什麼要早起？

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你可能好奇，大家那麼早起究竟要做什麼。以下整理我曾看過、聽過，或自己利用晨間時光做與不做的事：

早起不做的事：看工作訊息、郵件

身邊有的同事習慣隨時處理工作，從早上六點到半夜三點都能見到他們回信、回訊息，我很佩服他們的體力，也尊敬他們對工作的認真，卻完全無法也不願那樣工作。

有兩個原因，一是我的人生有除了工作以外的重要事項，二是工作效率會大幅降低。人的精力是有限的，如果我醒著的時間將注意力都放在未讀工作訊息和郵件，哪還有力氣寫作？

延伸到工作時間，其實也應該為自己設定好界線，好好照顧自己的需要：

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整理家務

你多久沒有整理房間了？上次朋友來家裡是什麼時候。和朋友聚餐、唱歌久了，很多人其實喜歡在家裡凝聚感情，因為可以更貼近彼此的生活，也不用受餐廳限制，尤其近年疫情肆虐，在家聚會反而能夠降低與人接觸的風險。

可是家裡很亂，見不得人怎麼辦？別再拿沒時間當藉口，早起不就是個檢視居住環境和整理家務的好時機嗎？如果想要減少整理時間，不妨嘗試斷捨離。當沒有東西了，自然就不用花時間整理。

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煮杯咖啡、煮頓早餐、準備便當

你總是外食嗎？因為沒有時間，早上總是隨手抓片吐司或者饅頭就出門。到了午餐時間，吃膩了便當，於是常去便利商店買些自己也知道不那麼健康的加工食品。

生活越忙、壓力越大，越該吃的健康，投資點時間在自己的身體上。準備原型食物，其實並不會花很多時間。或至少，煮杯咖啡吧！外帶咖啡確實方便又快速，但自己煮咖啡不只省錢，也能讓人專注其中，暫時忘掉壓力呢。

寫作

無論你是創作者，運用寫作發揮影響力；紀錄者，分享生活點滴和經驗；又或者單純的想要抒發心情，寫作都是好方法。分享四本關於寫作的閱讀筆記：

拒絕金魚腦！善用書寫，理解他人、了解自己《解憂書寫：用文字和自己談心的21個練習》

想到寫作就兩眼放空、眼神死？紐約時報作家教你２８個自由書寫的技巧《自由書寫術》

發現平淡生活裡的刺《大人的十一堂寫作課》

混得不好，是因為知道你的人太少《寫作，是最好的自我投資》

運動

一位同事的目標是減肥，光靠飲食不夠，必須加上運動，但平日忙於顧小孩和工作，只有清晨的時光是自己的，於是總是在早上六點運動。

除了減肥以外，一些讓身體不舒服的老毛病也可以經由運動改善，同時讓自己的生活有更多選擇，如果喜歡外出走走，也更有體力能享受大自然的美好。

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冥想＆正念

忙碌的生活當中，總是有撞牆期，給自己一段不受打擾的時光，清除心靈垃圾。讓情緒「來則來，去則去」，恢復平靜後的我們，頭腦可以更清晰，碰到困難時做出更好的決定。

如何突破人生困境？專家教你清除心靈垃圾、打破慣性思維，變得更幸福《正念減壓自學全書》

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閱讀

如果你正感到迷惘或焦慮，不妨開始讀書。《如何讀懂一本書》的作者樊登說：「許多讓你苦思冥想的問題，關於愛情、職涯、創業，大部分人都經歷過。而這些問題中的大部分都已經被人解決，寫成了書。可以說，書是絕大部分問題的出口。」

讀了那麼多書，為什麼有人學識豐富，而你只是一本接一本，迷失在書海？暢銷作家教你快速篩選、主動閱讀，少走冤枉路《如何閱讀一本書》

現代說書人開講《讀懂一本書》

照顧花草，也照顧自己的心

種植物不僅可以放鬆，也能帶來意義感，讓家中更有生命力。特別是疫情來襲的這三年，為在家工作的自己找個出口。如果減少了人與人的連結，就用植物連結，用生命療癒生命。

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說話

我曾聽過一位口吃者，和其他口吃者組了一個晨間聚會，利用早上八點半至九點這段上班前的時光，連上線，彼此說說話，聊聊前一天的工作，以及今天的工作。回想前一天哪些時候成功運用說話技巧，面對失敗的說話情境時也為彼此加油打氣。

無論是錄Podcast、參加「國際英語演講社」、「樂研社」都是增強說話技巧的好方法，也是一種「減敏訓練」：

阿公那個年代的人，講話結巴怎麼辦？《口吃矯正法》

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看了以上這九件事，哪件是你一直想做、卻沒有時間做的呢？挑出一樣，今天就開始行動。除了以上這些，你有沒有在做哪些事情，是上面沒有列到的呢？歡迎留言和我分享！

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