走出分手低潮！自我療癒5步驟

有些時候，我們在愛情路上難免會搭錯車，失戀令人傷心是必然的，痛苦只是一個過程，並非終點，你遲早都會好起來的，但是，別為了一個不愛你的人難過太久。

想想你也許只是習慣了前任的陪伴，他的離去使你感到心被掏空了，你感到孤單了，所以分手後你要開始養成新的習慣，「習慣沒有他的生活」，倫敦大學學院研究指出，養成新習慣需要花66天，因此你要給自己至少3個月的時間去調適，然而每個人的悲傷程度不同，衝擊很大的人可以拉長到一年的時間也不為過。

在行屍走肉一陣子後，你就該開始整理生活及情緒了，以下5個步驟能讓你逐漸自我療癒，重新出發再次啟程。

1.將前任的回憶收進小盒子裡：

凡走過必留下痕跡，尤其交往越多年的情侶更是充滿了回憶，電腦裡無數個出遊照片檔，櫥窗裡陳列著歷年收到的禮物，手上的情人對戒還刻著彼此的愛情宣言，甚至熱戀時還買了可愛的情侶裝，現在的你看了只會感到可憐沒人愛……

為免觸景傷情，先把這些回憶收起來吧，暫時眼不見為淨，不需要去銷毀這些東西，畢竟回憶是人生的一小部分，多年後當你打開這些塵封的回憶，只會感到很有趣味呢。

2.辦一場「儀式感」的舊情告別式：

分手會痛苦糾結，往往是你沒有完全死心、真正放手，無論你們的戀情是如何結束，都要認清「你們不再是戀人」的事實，千萬別去想將來有沒有復合的機會。

建議你用「儀式感」來告別舊情，只需要找一個好友來見證，不必辦成熱鬧的恢單派對，你可以在盆栽裡埋下一顆種子，或準備一個生日蛋糕點上蠟燭，象徵揮別過去，重獲新生，宣告自己要朝下一個階段邁進了。

3.轉移心思，善用好情緒的感染力：

先別說這個(悲傷)了，你聽過安麗(任何你愛的事)嗎？你可以轉移心思，充實自己的閒暇時間，去做你最喜歡的事情，例如看電影、唱歌、打球、彈樂器、下棋、跳舞等，只要你做了會開心的事都好，失戀的難過等以後再想，結果隨時間過去你就漸漸不想了。

經由實驗證明情緒是會感染的，所以你可以選擇看一齣爆笑喜劇，唱一首快樂的歌曲，多親近快樂的朋友，與那些笑口常開或幽默的人相處，你也會感染到開心的情緒，正所謂人跟人之間的磁場影響。

4.嘴角先上揚，自然就會想微笑：

心理學跟生理學都認同情緒與身體是有關聯的，當你故意皺眉頭的時候是不是感到很緊繃？然後持續皺久了，壞情緒居然真的上身了。讓我想到以前上舞台表演課的時候，老師說我們在幕後準備出場前，要先刻意讓自己感到興奮，等一下上場時表演才會有張力！

同樣的，你可以藉由身體行動，接著情緒就會跟上，讓嘴角先上揚，自然而然就會想笑了，其實面部表情柔和放鬆，本來就會令神經舒暢，進而感到心情愉悅良好。

5.想像未來更美好的你：

當你專注做一件事並往正面想的時候，事情就會往好的方向發展；當你出現負面思維的時候，你進行中的事就真的會出錯！這就是「瓦倫達效應」。

大腦裡想像的情景往往會真實發生，所以要懂得善用「正向吸引力法則」，並不是去做不切實際的白日夢，是你可以期待下一段新戀情，去想像一個適合你的理想伴侶，只刻畫出正面的個性條件，再盡可能地去想像更美好的你是什麼模樣？

或許有人想換一份事業，有人想動起來換一身健康，有人是打算換一個新家，總之每個人憧憬的美好生活都不同，你因為期待而有了行動力，當你在追求這份美好的路途中，必定會遇到那個「想見你」的人，請繼續相信愛情。

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