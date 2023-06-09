外遇，都是第三者的錯？從3個角度看元配心理

名人外遇的桃色事件時有所聞，元配與小三的攻防爆料更是頻上版面，因此常常演變成兩個女人的鬥爭，卻好像忽視了外遇的人夫才是最大的問題？連我的友人A女也是如此。

「我們原本感情很好，都是外面那個女的勾引我老公，說我犯太歲還真遇到『屬狐狸』的啊……」A女連珠炮般地向我控訴小三的罪行，至今難以相信外遇會發生在她的家庭。

A女從小一路走來都是念第一志願，大學畢業後也到知名的外商工作，是很優秀能幹的才女，過沒幾年就結了婚，跟隨老公派駐到國外，於是變成了單純的家庭主婦，一家四口日子過得幸福甜蜜。

但終究是要回國的，沒想到回來後日子卻開始不平靜，A女的老公迷上了學油畫，時常下班後去上課能畫到晚上12點？有次帶回來的作品，在畫布上只有兩大撇，老公堅稱這是他苦思一整晚才創作出來的「藝術」，A女根本無法接受這番鬼話！反而令她臆測是否有另一幅作品，類似《鐵達尼號》裡蘿絲的肖像？雖然她老公的畫功是比較差……

「我常接到無聲的電話，我老公半夜偷講手機，還躲在廁所裡，我都知道！」A女嘴上說著老公外遇，卻只見她批評小三，而認為老公是一時被迷惑的「無心之過」？為何有些元配會選擇將錯全推給第三者，可以從三個面向來看。

1.生存面，依賴另一半：

一向很愛她的老公居然會外遇，矛盾衝突的事情發生了，讓元配產生「認知失調」，明知另一半有錯，但評估自己不能沒有另一半，往往是需要經濟來源的問題，或怕失去避風港的不安全感，為了生存人本來就會選擇自保，於是大腦會判斷怎麼做對自己最有利，進而扭曲事實來調整想法，索性把矛頭指向第三者，怪罪小三能讓自己的心理平衡舒服點，才能夠繼續維護這個家，就像新聞裡的家長常說：「我小孩很乖不會做壞事，一定是朋友帶壞的。」

2.情感面，深愛對方：

當元配仍然很愛另一半時，可能選擇只歸咎第三者，不願責備出軌的伴侶，就是希望挽回婚姻，打算「驅除小三，恢復家室」，認為把外患趕走了，總能盼到另一半回心轉意，自動歸營的那一天，男人歸營的機率是很高，相較女人回頭的比例卻很低。

3.尊嚴面，在乎社會觀感：

僅為了顧及自身顏面，指責另一半不就是打臉自己擇偶的眼光很差嗎？所以面對出軌的伴侶時，她寧願當一隻鴕鳥，另一類型的人是在乎傳統價值觀，要讓孩子有健全的家庭，元配說服自己咬牙維繫婚姻，以為這樣是為孩子好，殊不知父母不睦的家庭對孩子的影響才是弊大於利！以上兩者也會採信「都是小三惹的禍」來欺騙自己。

一旦外遇發生，元配首先想到的是「還要不要這個婚姻」，會將錯全歸咎在第三者的人，就是不想離婚的，A女亦然，我也告訴她，的確有長輩朋友用「鴕鳥對策」成功挽回婚姻，長輩沒有對出軌的老公河東獅吼，避免撕破臉，老公回歸家庭後，她不再提起此事，不翻舊帳好似未曾發生，如今都已過了十個年頭，他倆現在是忙著帶孫的爺爺奶奶了，這必須有個大前提，是犯錯的人有良知且不貳過。

感情沒有對與錯，但結婚後的感情就該對、錯分明，「出軌的人肯定有錯」，婚姻就是法律契約，比愛情複雜多了，每位個案的現實狀況及考量都不同，因此面對外遇如何處理，取決於當事者的意願，如人飲水，冷暖自知呀，這份考題從來就沒有標準答案。

「安娜 / 作家X心之花園命理」臉書專頁

安娜的兩性花園 網站連結



