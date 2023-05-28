婚前愛上他的優點 婚後卻成了致命缺點！

年過半百的黃姊看起來比實際年齡蒼老許多，這30年來都生活在言語暴力的婚姻中，由於婚姻不順遂，索性轉而皈依佛教尋求心靈的寄託了。

那年剛出社會的黃姊沒多久便奉子成婚了，老公是設計業的高階主管，當初就是被他的才華所吸引，覺得他刁鑽古怪的脾氣是藝術性格，才子難免自命不凡，認為這樣的他特別有魅力！可是黃姊從沒想過，情人變成老公走入婚姻後，要是少了尊重與包容，繼續維持他所謂的藝術性格，依然我行我素，日子久了妳肯定不再覺得他有魅力，反倒會讓妳很沒力。

婚前愛上他的優點，婚後卻成了致命的缺點。只要不合老公的意，他就盡說些尖酸刻薄的話，例如，知道他要帶禮盒給家人，出發前好意提醒一下，他卻奇葩地回：「我要不要帶關妳什麼事！我家的事妳沒資格插手！」老公總是不斷數落黃姊，她每日過得戰戰兢兢，非不得已不敢去麻煩老公，深怕動輒得咎，如此長期忍受言語暴力根本等同凌遲，遍體鱗傷地在關係裡苟延殘喘。

有一次黃姊的女兒生重病住進了加護病房，還未脫離險境的那一晚，老公居然對她咆哮：「如果人走了那就是妳害死的！」黃姊擔憂女兒已心急如焚，老公竟還胡說八道地補上這一刀，令她忽然感到厭世，萌起輕生的念頭……，所幸，關鍵時刻傳來了女兒的好消息，黃姊跟我說，這或許是母女連心的感應吧。

女兒與她的感情很好，心疼媽媽過得辛苦，數度表示贊成離婚，黃姊本身經濟獨立，在事業上名利雙收，孩子也已成年就業無需牽掛，照理說早可以斷開這場孽緣了，但她始終做不到，甚至老公主動提離婚，她也不點頭？

她天天念經茹素，自詡為法喜充滿的佛教徒，可是，聖嚴法師說過的處事四態度，最後一步驟就是「放下它」，黃姊怎麼還執意困在「悲情充滿」的婚姻裡呢？

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由於她本身是專業人士，怕外界認為離婚不名譽，就像有些名人或為人師表者，太過在乎別人的目光，下場就是對自己殘忍，此外，這其中還有幾個主因。

1.慣性依賴的人都是缺乏「單身力」：

黃姊已經習慣有伴的生活，害怕失去伴侶剩下她一個人就不會過日子了，無法適應獨自吃飯、一個人用洗衣機，整個空間頓時寧靜，她還會感到焦躁不安，因為她從未培養單身力。

單身力就是隨時都能保持單身的能力，能夠泰然與自己獨處的人，會覺得離開這段錯誤的關係後，找回了屬於自己的空間，終於能好好做自己，就像拔掉喉嚨的那根刺，感到渾身舒坦。黃姊雖然經濟獨立，卻在情感上很依賴，不管已婚未婚，人人都該擁有單身力，有伴沒伴妳都是獨立的個體，即使沒有了另一伴，妳都要能過得好。

2.信了「人生是來受苦修煉的」：

學佛修身養性是好事，但佛絕不會故意要妳去找罪受，別忘了學佛的目的是要「離苦得樂」，真心想修煉大可以出家弘揚佛法、利益眾生，不必在婚姻裡做苦行僧，仙逝了也燒不出舍利子呀。

前世今生對於愛情是浪漫的說法，不該拿來作繭自縛，太多女人說服自己是上輩子欠男人的，所以這一世要來還債，像黃姊抱怨完她的不幸後，就會自責是她能力不足，才無法渡化改變她老公，她要繼續努力地還，但我們是活在當下的現代人，就該快樂自主地度過今生，何必自找罪受呢？

3.放手其實比堅持還難：

「好不容易熬到現在，放棄不就可惜了......」想必很多人說過這句話，尤其是愛勸和不勸離的親友最會講！反正苦的是黃姊，其他人又不痛不癢，但人唯有走對方向時才該堅持，不然明知走錯路都快到懸崖了，妳還不回頭嗎？

婚姻也是要停損的，因為妳可能會損失最大的財富──健康，經研究證實，長期抑鬱的人會大幅提高健康亮紅燈的風險，小至感冒大至罹癌，請饒過自己吧，要懂得及時鬆手，相信往後的妳會感謝那曾經放手的自己。

幸不幸福都由你決定，就算年過半百也能像影后楊紫瓊說的：「別讓任何人告訴你，你的黃金時期過了，永遠不要放棄。」

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