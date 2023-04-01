如何善用「減法」讓感情「加溫」？你可以做這5件事

感情不是索求來的，不是誰比較愛誰的角力競爭，也不該摻雜著各種算計，在愛情裡越純粹就越幸福，你可以試著做這5件事，用減法讓感情加溫，幸福總是特別眷顧簡單的人！

1.減少使用3C：

忙碌工作之餘好不容易有相處時間，結果兩個人雖然就坐在彼此身邊，卻有人只顧著自個兒滑手機，不時對著手機呵呵笑，渾然不覺另一個人在他的背後很火，甚至還有人打遊戲打到忘了另一半的存在！

一天只有24個小時，當你花太多時間在3C產品上，必然會冷落另一半，如果無法自我控管使用時間，不妨下載提升專注力的App，它能讓你在一段時間裡專注做事而不去玩手機；另一個方法是多跟另一半到戶外走走，例如逛街、踏青、運動等等，相處要有實質的交流才能增進感情，可別讓3C成為了最強的小三。

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2.捨棄無謂的社交：

我有兩對夫妻朋友，都是因為另一半幾乎天天應酬晚歸，最後鬧到要離婚了！一個是抱怨老公，一個是對老婆不滿，所以愛喝酒應酬或跑趴的可不分男女，真正重要且必要的交際並不會那麼多，說穿了也是自己愛玩罷了。

有關事業的社交要懂得取捨，能夠分辨必要跟非必要的活動，無意義的社交會剝奪伴侶相處的時間，不僅對工作沒有幫助還會讓感情產生嫌隙。此外，你也該跟閨密、哥們設立一個界線，感情再好都不能介入你的伴侶關係，除了閨密變「歸ME」的不倫情事常上演外，有時候周遭人的意見也可能會拆散一對佳偶，感情是兩個人的事，不要有太多觀眾比較好！

3.減少與人攀比：

人外有人，天外有天，總是在羨慕別人或處處比較，覺得自己的另一半不夠優秀，除了比職業、收入、外表、房價，接著還可以比小孩、公婆、岳父母，當然永遠都無法滿足。

當你心中充滿了「不足」的感受，你就會花更多心力去追求金錢名利，因此可能更常加班，甚至有人會變成工作狂，但是賺錢是為了讓彼此有更好的生活，並不是要破壞感情的。建議不要太常關注別人的IG打卡，以為大家天天吃高檔餐廳，時常買限量名牌包嗎？不必去羨慕素昧平生的某人，別忘了你身上也有某人想要的東西呢！

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4.降低做事標準：

伴侶之間不會對每件事的標準都一樣，例如女生非常愛整潔，可能會覺得男生打掃不夠乾淨，還希望照她的方式來洗衣服，如此一來女生就時常對男生碎碎念，因此就容易發生口角。

也有人會覺得老婆當媽媽做得不夠好，讓老婆倍感壓力，其實只要對方不是擺爛，比較高標的那一方就應該要適度降低要求，每個人的優點及重視的事情並不一樣，他這部分不擅長，但在另一件事卻做得比你好，多一些讓步會讓感情更和諧，否則下一次你看不慣就自己去做吧。

5.減少溝通成本：

成本可分為時間跟金錢，冷戰是最浪費時間成本的方式，只有賭氣而不進行實質的溝通，不但無法解決問題，常常冷戰還會加深彼此的隔閡；另一種是一吵架就會衝動行事，盛怒之下把手機一摔，結果還得破財去修理iPhone，這就是金錢成本。

不要當急凍人也不要做噴火龍，情緒激動的時候很容易說出難聽話，所以你也可以暫時離開現場，等情緒緩和以後再來解決問題，切忌動不動就說分手、離婚，少用負面字眼多用正向引導的方式，一段好的感情是不需要耗費這麼多成本的，你可不是要拍刺激的好萊塢鉅獻啊！

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