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沒有共同興趣的我們 能走在一起嗎？

2023-03-07 11:40
 / 和你一樣都是媽

前幾天和朋友聊起這個話題，她突然問我：「沒有共同興趣的兩個人，能走在一起嗎？」我聞言大笑，因為坐在我旁邊正在追財經新聞台的那位先生，正好就是和我興趣截然不同的另一半。這問題，也曾經困擾我許久。

Image from Pixabay
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我和先生是在一堂心靈課程認識的，交往初期我也曾因為這件事和先生哭訴過。我哭著對他說：「會不會課程結束後，我們就分手了？」當時的我們，除了課程話題，幾乎找不到任何一處共同點。

他愛看漫威英雄電影，偏偏我對英雄人物一點也不感興趣；我愛看韓劇、愛看書，偏偏他只要一翻開書本就想打哈欠；他愛運動，我討厭流汗；他理性工程腦，我感性戀愛腦；我翻譯的時候，他會在旁邊計算我翻譯的工作時薪，一直碎念我接翻譯一點也不符合成本效益；我開心地跟他分享我翻譯的書本登上排行榜，他冷冷的回我：「你那麼開心幹嘛？譯者可以抽版稅嗎？」

漫威第5階段首部電影《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》即將上映。 (圖／漫威影業 提供)
漫威第5階段首部電影《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》即將上映。 (圖／漫威影業 提供)
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我雖然常被他的反應氣個半死，但說真的，我其實也好不到哪裡去。他興奮地跟我講解什麼是K線時，我像鴨子聽雷一句也聽不懂，哪裡管什麼K線不K線，只在乎我的眼線畫得好不好？他找我討論要買哪台車時，我一點也不在乎，淡淡地回他：「隨便，你喜歡就好。」

我和他，看似兩個沒有交集的人，要如何走在一起？現在想起來，都覺得不可思議。不過，少了這樣的他在身邊，生活好像也沒那麼精彩了。就是莫名其妙被這樣完全不同的人吸引，在一起後卻又發現其實有很多相似之處。

明明興趣不同，每天講電話卻可以講到三更半夜；明明個性不同，像是兩片拼圖的我們，卻又如此契合。

沒有共同興趣又怎樣？

其實夫妻不一定要有共同興趣，即使沒有共同興趣也無妨，而是把它當成一種機會，能有更多機會接觸自己完全不熟悉的圈子。從沒有交集的空集合，兩個圓願意慢慢靠近，而不是漸行漸遠，才能找出共同的交集。

Image from Pixabay
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他因為我的關係，開始願意看書；我因為他的關係，認識了超人、鋼鐵人、蜘蛛人，當然還包括了聊天機器人XD。我接翻譯他雖然反對，但明明譯者沒版稅，還是一口氣買了十本分送親友的人也是他。

今天是情人節，我沒收到情人節禮物，卻收到了800元的7-11禮券。早上進辦公室時，同事拿了一杯咖啡給我，對我說：「情人節快樂，你老公捎來的浪漫。」我接過咖啡，笑了。老夫老妻的浪漫，

我懂你的浪漫，你包容我的任性，我們的集合，多了兩枚電燈泡，無法約會的情人，情人節快樂。

人性剖析情愛攻防戰夫妻交往咖啡電影
作者頭像
和你一樣都是媽
我是一名電商業務專員，也是韓文譯者，但真實身份其實是兩個孩子的媽，也是我最喜歡的身份。我喜歡透過文字書寫記錄育兒點滴生活，於是開始了我的書寫人生。和你一樣都是媽，和你一樣，也和你不一樣。 你的一樣，讓我看見身為母親的共鳴， 你的不一樣，讓我看見不同母親的另一面。 一樣的處境和難題，可以有不一樣的選擇， 身為媽媽的我們，在育兒這條路上， 其實我們都一樣。願能透過文字陪伴著彼此，寫出我們的一樣，寫出我們的不一樣。
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