真正的愛情 是找一個願意讓你咬第一口早餐的人！

認識Sandy的時候，她總是工作忙碌，好不容易等到假日，似乎也沒看到她有特殊安排。我一直以為，她單身，只是沒男友。

後來，才知道她已婚，但和老公南北分離，聚少離多。Sandy幾乎不談自己婚姻的事，我們也識趣地不多問。

後來，聽說她離婚了。但就跟之前一樣，無論有沒有婚姻狀態，她的老公幾乎都是隱形人狀態，完全沒有存在感。我想，Sandy是刻意的吧。

反正對方一直沒能想好好維繫情感，就當作對方一直不存在，心痛，應該就可以少一點吧？

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最近，有機會跟她一起上課，Sandy旁邊坐了一個從沒見過的男孩。「這是我男朋友。」她大方介紹身旁男孩。

這是第一次，我知道她的對象，也是第一次，她願意帶著對象公開出現。「你現在好嗎？」趁她男友暫時離開，我偷偷問Sandy。Sandy拿著咬了一口的早餐，看著我，笑著點點頭。

「你知道嗎，這個早餐我們排隊排了好久，但是不管多難買的食物，就算他超餓，他永遠讓我吃第一口。」

「我本來以為，真正的愛情要有很多條件，後來才發現，原來，那個願意永遠讓你吃第一口早餐的人，才是真正愛你的人。」

她說，男友總是把她擺第一位，心疼她工作地點離家遠，特地搬到離她公司近的地方，霸氣說「下班晚了，就來我這」。

搭電梯時，如果人潮擁擠只能再塞進一個人，男友絕對讓 Sandy先進電梯，自己耐心等待下一班。

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講到這裡，Sandy的男友回來了。

男友抹著汗，拿著一瓶黑糖鮮奶遞給Sandy「這是你最喜歡的，剛剛繞了好久才買到。」眼裡滿是愛。

Sandy看著拿著黑糖鮮奶的男友，看著我一眼，似乎在說「你看，他就是這樣」笑得很甜，滿滿被寵愛的幸福。看著Sandy的甜笑，我也跟著覺得很幸福，真心開心她能找到真愛。

原來，愛情沒什麼訣竅，也是只是需要找到一個，永遠讓你吃第一口早餐的人，你就可以得到幸福。

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