妳願意嫁給我嗎？一句「我願意」的重量

昨晚在餐桌吃飯時，兒子突然天外飛來一筆地問我：「媽媽，妳當初怎麼會願意嫁給爸爸的？」我瞄了一眼老早就已經吃飽飯，癱在星球椅上耍廢滑手機的老公，故作無奈地回答：「沒辦法，他當初一直求我，拜託我嫁給他，我只好嫁給他了。」

老公聽完，立刻放下手機，像是抗議似地回答：「哪有，當時是媽媽一直要我娶她，要我跟她求婚，還有好多人都要媽媽嫁給我，我可是有影片為證喔！」說完，還不忘挑了一下眉毛以示他的魅力，額間上多了幾條當年沒有的抬頭紋。

孩子們沒注意到我翻白眼翻到天邊的表情，一聽到有影片，就開始吵著要看影片。於是，為了讓吃個晚餐磨蹭了老半天都還沒吃完，不斷找話題聊天的兒子趕快吃完飯，我便提議吃飽飯後，一起在客廳觀看當年的求婚影片。

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▍讓人又哭又笑的婚姻

已經好久沒把當年的求婚影片拿出來看，看到影片中緊張到口吃，好不容易才從嘴裡擠出那句：「妳願意嫁給我嗎？」的老公，我跟孩子都忍不住笑了。孩子們還跟著影片中的親友們瞎起鬨，狂追問媽媽有說我願意嗎？前一秒我才在螢幕前搖頭揮動手指說沒有，下一秒影片上那個稚嫩的自己，就靦腆地說出：「我願意」

那句「我願意」的重量，舉足輕重。

不只是承諾的重量，更是生命的重量，眼前兩個小生命的重量，現在加起來少說也有四十五公斤重（笑）。

我們不只看了求婚影片，還看了當年婚禮上播放的微電影和謝親恩影片，回憶隨著影片湧現心頭，看著看著就笑了，笑著笑著就哭了。和孩子一起窩在沙發上看影片，過程中讓我又哭又笑。

而婚姻也是如此，總是讓人又哭又笑，

笑著笑著就哭了，哭著哭著又笑了。

▍我們之間的話題，怎麼只剩下孩子？

婚姻並不全然是美好的，更多的時候是千瘡百孔。我曾經寫過一篇文章，名為：「比婚姻更考驗女人的，就是跟他生個孩子。」生完孩子後，才是婚姻考驗的開始。婚前再多甜蜜的浪漫話語，比不上婚後的一句「碗我來洗」。

有了孩子之後的婚姻，哪裡只是柴米油鹽醬醋茶？多的是尿布、奶瓶、水槽裡沒洗的碗、滿山滿谷未摺的衣服，還有不知為何而哭的小嬰兒。

除此之外，還有教養問題、婆媳問題，面對接踵而來各式各樣的問題，在一次又一次的衝突中，很容易磨掉彼此的感情。少了對彼此的關心問候，多了對彼此的怨懟指責。當夫妻之間的話題只剩下孩子，不禁會讓人思考婚姻的意義究竟為何？

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▍找回步入婚姻的初衷

在某次和老公吵架冷戰時，我曾打電話給我媽。母親之於我，就像人生導師一樣，每次和她聊完總會讓我有醍醐灌頂的感受。我問她：「妳有後悔過結婚嗎？」沒想到，她居然斬釘截鐵地告訴我：「當然有，而且還不只一次。」

聽到老媽的回答，我反而笑了，原來我並不孤單。雖然在我的眼裡，父親是個不折不扣的好爸爸，但在婚姻中，想必母親也曾受過不少委屈。老媽還告訴我，她曾經在懷我的時候，跟老爸吵架氣到暫時離家出走，雖然出走的時間只有那麼短短一個小時，雖然最遠也只不過走到家門前的公車站牌，但她會透過那段獨處時間，消化自己內心的不舒服。

我問她，那妳都怎麼化解妳的不舒服？她告訴我，她會先靜下心來，想想對方的好，重新找回步入婚姻的初衷。在每一次吵架過後，仍願意去看見對方的好。

沒有絕對完美的婚姻關係，也沒有絕對完美的另一半，即使夢想中的白馬王子，變成了差很大的黑馬王子，問問自己是否還能說出當時的那句：「我願意。」

我很喜歡《你的婚姻不是你的婚姻－聖筊》這部戲中的一句台詞是：「從今以後，不論你們決定要不要買房、生小孩，不論你們的生活喜好差異有多大，不論老公懂不懂妳在想什麼，不論老婆會不會突然就離家出走，不論婚前的優點，會不會變成婚後的缺點，不論有多少人對你們的婚姻指指點點，你們都願意下定決心，和眼前的這個人，共度每件最糟糕，又最美好的小事了嗎？」

而我的答案依舊是那句－「我願意」。

一句我願意，說起來容易，做起來卻不容易。

但因為是你，所以我願意。

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