為什麼一直找不到另一半？兩個無法進入愛情的失敗心態

你的身邊，一定有這樣的人。長得還可以、學經歷背景也都中間標準以上，但就是莫名活成大齡剩女或剩男。每逢同學聚會或是過節團圓，問他們怎麼一直找不到另一半，他們的回答也很一致，心灰意冷的會說「沒有遇到對的人」，積極一點的會加一句「靠你介紹」。

過去，我也是相信自己被月老遺棄，相信我永遠不會遇到對的人的大齡剩女。

直到我終於交了男朋友，還竟然結了婚，我才發現，原來過去的我遇不到愛情，根本就是因為懷抱著兩個無法進入愛情的失敗心態，才會坎坷受罪那麼久。

▋找不到意義，無法創造屬於自己的價值

首先，我根本不知知道自己的價值在哪裡。如果我是一件待售的商品，我到底有哪些價值存在呢？

在【價值，從視野開始】書中就提到，如果想販賣一項產品，你必須先思考你賣的是「實用」還是「意義」？如果要追求實用，就必須成為業界第一，但如果你能找到產品的意義，就可以創造屬於自己的獨特價值。

從小到大，大人們總是要孩子別太早談戀愛，只要考上好學校、有好工作，就可以增加自己的「實用性」，可以娶到好老婆、嫁給好老公。

但是，要在「實用性」成為業界第一有多難啊？第一名的學府畢業、進入護國神山企業工作，就可以獵女無數嗎？長的漂亮、溫婉會做家事，就可以嫁入「好」門嗎？當所有人都滿足「實用性」時，難道實用市場不會過剩嗎？

我從事新聞工作，上班時間不固定，休假和工作綁在一塊，曾有約會對象嫌我約會時還在工作，喝了兩次咖啡就再也沒聯絡。我不會做家事，有一次假掰想幫曖昧對象打掃家裡，結果他家地板差點被我用水淹沒。要比相夫教子、賢淑溫柔的實用性，我絕對敬陪末座。

我問老公「為什麼後來敢娶我？」他說「你很有趣啊！」我的工作可以接觸三教九流、百大企業到越南小吃店我都踏足過，「別人都說我去大陸出差，老婆不怕我亂來嗎？我都說，我老婆去酒店的次數比我多。」

原來，只要找到產品的意義，就可以創造屬於自己的獨特價值。

但要怎麼找到自己的意義？就先從問自己問題開始，我的信念是什麼？我想要提供給對方怎麼樣的價值呢？

只有先知道自己的價值所在，面對他人挑剔的眼光，才能自信無畏。





▋不理解對方的需求，無法創造屬於對方的價值

如果把自己當作商品，想成功把自己販售給心儀對象，總該知道對方喜歡什麼？不喜歡什麼？在意什麼？討厭什麼吧？但很多人談感情，只一味提供給對方自己喜歡的、覺得好的觀點或想法，根本不了解你的「客戶」，怎麼有辦法讓對方掏錢買單？

就算勉強購入，哪一天看到更適合自己的商品，客戶難道不會跑單嗎？

從核心客群問出有意義的問題，透過提問挖掘客戶的隱性需求又是什麼？才可以知道自己究竟是不是找對人？彼此要的是一樣的嗎？

結婚之後，我才發現，原來老公的工作比我還忙。我的生活作息紊亂，對他來說根本就是小巫見大巫。

他過去交往的對象，全是宜家宜室的好女人代表，也不乏比我年輕漂亮的妹仔，都把他當神膜拜，要比溫柔撒嬌，我完全完輸。

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但其實，他需要的是「兩人在一起時可以快樂共度，但分開時也能獨立自在」的關係。我一個人也能活的好好的，讓他無須為我擔憂，反而創造屬於他的價值。

我們寶貴的青春，該浪費在對的人身上。

確認過彼此的想法，才能創造屬於對方的價值，你開心付出、對方樂於接受，讓這段關係自在而美好。

為什麼一直找不到另一半？也許我們可以問自己，是不是具備了兩個無法進入愛情的失敗心態？

記得，先問自己「我的價值在哪裡？」再確認「對方需要什麼？我可以為對方提供什麼價值？」都可以讓愛情離我們更近。

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