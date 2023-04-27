我以為的《快樂、幸福、愛》，您呢？

世界幸福報告（World Happiness Report）為聯合國為衡量幸福的可持續發展方案，然而這一項調查並無法反映國民內心的幸福指數。每個人在不同的人生階段往往有不一樣的期許，擁有世俗標準的幸福樣貌，確不見得有真正快樂的心。這種內心感受只有當事人才明瞭。

2023年世界快樂報告

全球最快樂國家前十名依序是芬蘭（連續6年蟬聯全球最快樂國家），第二、三名同為福利制度良好的北歐國家丹麥與冰島，以色列名列第4、依次為荷蘭、瑞典、挪威、瑞士、盧森堡及紐西蘭（請點選內容報導）。最後一名的國家是阿富汗（連續四年排名最低，成為全球最不幸福國家），其次墊底的國家分別是黎巴嫩和西非的塞拉利昂。

台灣排名第27名，雖只比去年退步一名，卻從亞洲第2幸福國家退居第4。次於以色列（處於戰火綿延威脅下還能挺進全球第四，值得好好探究一番）、新加坡（25）及阿拉伯聯合大公國（26），其他主要的亞洲國家名次為日本（47）、韓國（57）、中國（64），曾經為東方明珠的香港（82），因民主自由受到高度打壓導致年年衰退。

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曾經高居世界第一名的幸福國度高山王國不丹，以「國民幸福總值」（Gross National Happiness）納為主要發展指標，這幾年或許盛名之累，湧進太多國家的觀光客，造成不丹人民的貪婪物慾比較心，後來變成世界幸福排名第97名，而今已多年不再參與調查。

新聞參考：

#《經濟五四三》曾經最快樂的不丹，已經比台灣不快樂

#「幸福國」不丹陷經濟危機？官方坦言：要為最壞狀況做準備

快樂、幸福、愛

小時候的國語課，我對於某些詞句感到「困惑」，不是書寫比劃也不是作文用法，單純對「涵義」的問號與不解。

從課文中學會了用詞，但若要具體解釋內化吸收後認知，就像自行學會溜冰、騎鐵馬一樣，不過就是跌跌撞撞、左右搖晃、尋求平衡的過程，然後就在某一瞬間明白了，原來就是這個感覺啊！

長大之後自以為是的曾經，哪些表面膚淺虛華的假象，以為足以抵抗超越堅持的不變，殊不知這樣愚昧短視的未知，在某些人眼中是青春無畏、涉世未深的必然，於是「快樂」、「幸福」、「愛」的字詞，就變成心情感受的瞬間，可能轉頭消失，或許存於當下，會不會都只是錯覺；然後，我就終於體會到大人世界裡的「無常」與「緣分」⋯

問一下自己有多快樂

在身體微恙步履蹣跚之際，仍然想為我起身備菜的母親；在軀體沒有傷痕而內心受傷之時，對我說沒有關係你好好休息的妻子；在惱羞成怒氣急敗壞之後，看著躺在床上安穩入眠的女兒；在公事家庭手忙腳亂之間，沒有忘記付出關懷之愛的姊妹手足。

面對挫折、誤解、失敗、背叛的真實，從成長變老必經體驗的人生，當我的身邊有了這些「實打實」的奧援與支持，我就體會了：快樂、幸福、愛，這些用不著排名比較，屬於別人的再香再甜都不是我的，因為獲得才是擁有，但擁有不一定需要別人肯定。

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快樂=健康+財富+美好關係

來自1967年美國搖滾樂隊The Turtles 的歌曲 Happy Together，曾經是王家衛《春光乍現》的電影配樂，也應用在海尼根啤酒MV廣告，輕鬆愉快！

庾澄慶曾經唱過一首歌《快樂頌》，旋律輕鬆、歌詞簡易、節奏輕快、聽了舒心，其中歌詞有一段他認為的快樂，那正在瀏覽文章的您覺得呢？

快樂其實也沒有什麼道理

告訴你 道理 道理

你到底在那裡 快樂就是這麼容易的東西

#爆米花專賣店

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