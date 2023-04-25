不說BOOK 一個消費者看書籍折扣事件

由於通路（MOMO、博客來）銷售書籍的折扣戰，引爆多家出版社連署要求政府制定「圖書折扣秩序制」，希望規範電商通路越打越激烈的折扣促銷戰，不要任意折扣（從85折、79折，到66折）進而影響出版市場已經脆弱的生態。這兩天議題發酵網路上有從各種角度提出的看法與觀點。

4/11（二）召開一場「市場通路惡性競爭，文化產業的未來在哪裡？」公聽會，聚集各家出版社、書店業者、政府部門代表出席，可惜報導中未能確認是否有作家與讀者代表在場發言，畢竟整個生態圈需要上下游的角色共同對話，才能讓陽光從縫隙中照進來，健全調整嬴弱不堪的體質。

從網路上觀看新聞和社群的眾家說法，各種切角提出的論調不外乎：

1） 現況是誰造成的？出版社當初如何與通路合作？

2） 有沒有可能，整個出版業其實是靠「新書折扣」才能活到現在？

3） 自由市場的運作機制，政府是否適合進場管控？

4） 明明是出版社與通路的爭議，怎麼不對當事人抗議，反過來要求政府出來？

5） 閱讀風氣低落已久，改變銷售折扣又能有怎樣的提振之效？

以上的主張已有從業人員、專家和學者的論述，只能說這是一條艱辛的道路；提供 OPEN BOOK 的現場報導還原現況。

參考文章： 現場》電商書價折扣惡戰，出版、通路與讀者各表立場，文化部

我喜歡紙本書翻閱的溫度，但不是經常購買實體書的消費者，進書店逛逛的感受對我而言，像是在母親懷抱裡的安心。因此不論是新書還是二手書我都會買，為的是鼓勵在這個風雲變色時代下，仍然願意堅守書屋職志的使命，所以至今尚未買過任何一本電子書。

出版社與通路向來是共利共生的夥伴關係（看來只是以前吧），資本市場的商業操作已經將書籍歸類為生產商品。20多年前我在新絲路網路書店工作時，當時的氛圍與風氣早已日薄西山，更不用說那時《睡覺想到也會笑，周末放假想上班｜幸福工作的回憶》的心情了。

這次議題風暴放上檯面其來有自，若是回歸書籍的本質，純粹以消費商品和文化產業來分別看待，我有這樣的想法：

消費商品

自由市場的商品交易，我贊成從供需兩端解決，專業用的考試書絕對有市場，只要國考制度存在就有一定的需求（與折扣無關），而一般童書或商管、財經、人文、趨勢等主題性的書籍，畢竟不看書仍有其他管道能獲取資訊，這就交給消費者決定。

不對稱的資訊就是商機所在，正確有時效性的需求往往仰賴第一手訊息，這時候圖書耗時的製程跟不上高速的時代變化，需要的是出版社如何運用新科技銷售商品。當報業遇上網路，就是一個很好的典型案例。

至於通路的片面決策的折扣促銷，南門書局總經理張國文多年的經營方針，提出的反對意見就有別於其他出版社。

文化產業

文化是人類生活經驗的總和，我們是否要讓實體書店自行面對時代潮流的衝擊，尊重市場機制運作，有沒有必要公權力維持書店的風景呢？個人認為這就不只是政府、出版商、通路業，包含讀者與創作者同一條船上的人，都要勇於面對找出答案。書本載體還有哪些機會吸引讀者，業者又能有什麼獲利空間支持下去呢？

如同宗教信仰的心靈寄託，當順應潮流減少燃燒金紙的政策實施，並沒有因此讓香客流失；同理可證，書店應當能繼續服務小眾客人。若拉高層次看待的話，富有時代意義的街角書店，更需要以產業永續的觀點扶它一把。

這對於某些願意出錢買書的消費者來說（指的是隨價格移動的人），或許不是他們必要考慮的，畢竟當買書動機與折扣綁在一起時，這個命題就屬於市場機制的商業交易，而不用顧慮文化產業的生存。

數位轉型

傳統印刷業的式微是趨勢所在，但掌握機會勇於轉型的業者仍有不錯的新發展，如：創新轉型講座》印刷業者跨足女性保養，微電流與面膜的相遇 這家企業的案例值得借鏡。

報業衰退更是早已經發生的事，民眾對新聞仍有知的需求，就看如何博得眼球。聯合報《500輯》利用社群與活動，吸引新世代年輕人的目光；媒體人張鐵志創辦主持的 VERSE 雜誌，獲得不少青睞的眼光。

我相信實體書店的未來與廣播媒體一樣，雖然減少了存在感，但仍有必要的市場性（價值角度）。當實體書店與出版社迎接浪潮或轉型之間，享受紙本書溫度的民眾能支持那麼幾家書店，目前我們能做的興許是尋找自己適合接受的方式了。

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