一碗白飯被加價5元 合理嗎？

228連假的最後一天，也是天氣最晴朗的日子，於是便臨時決定全家出門到郊外走走。

由於回程已近晚餐時間，考量到必須要一個人獨自照料孩子及整理家務，所以決定到小吃店買一碗白飯，如此一來再回家趕緊炒個菜便能讓孩子盡快用餐。

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我跟店員說：「一碗白飯就好，謝謝！」店員聽了之後愣了一下告訴我：「只買白飯的話，要加5元。」我聽了馬上答應說好，畢竟我為了貪圖方便只買白飯，店家也實在沒有什麼利潤。

店員裝了白飯及收了錢之後易手給另一位疑似是老闆的人，他認出我是常客便與我寒暄：「今天帶小朋友來呀？」接著便把白飯及5元遞給我，讓我當下好感動，原本我願意多付出的5元，竟然就在老闆的善意下又重新回到我身上。

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晚間，看見一則貼文敘述有八位客人佔了兩張桌子，卻只點一碗台南虱目魚粥而引發老闆與客人之間的紛爭，對照我自己外帶白飯被加收五元的例子，不免感慨這社會應該多一些相互理解，才有產生良善互動的可能吧？！

好比說我試著去理解雖然菜單上有明確寫明白飯10元，而我也沒有內用佔據位子，以直覺式的邏輯去思考似乎是不應該被加收5元，但我試著再深入思考一下，店家之所以會列出白飯的價格，應該是給有點餐的人加點用的，而不是給沒空煮飯的人專門去買白飯的吧？！倘若許多人都貪圖方便而只買白飯，那其他主食為白飯的餐點就有可能因為短缺白飯而無法販售，所以加價的合理性是否也就增加了呢？

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很多時候，我們都只看見自己明顯虧損的部分，而容易看不見潛藏在他人背後的無形損失，無論是六個人點三碗拉麵輪流吃，抑或是八個人只點一碗虱目魚粥，我想都是沒有深入去思考且站在店家角度去體諒所造成的結果。

同理他人需要我們從日常生活中去學習，而非凡事都要以白紙黑字來規範，我想大家也不希望以後連小吃店都要特別寫上低銷金額吧？