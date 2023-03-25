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ChatGPT未來會怎麼發展？寫作會被人工智能取代嗎？

2023-03-25 11:00
 / 梅洛琳

現在不是AI繪圖，不然就是可以自動寫報告、程式的ChatGPT出現，緊接著，就是開始有了恐慌，人類會不會被這些人工智能所取代？

好問題，但沒有答案。

Image from Pixabay
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其實科技走到現在，會再有個突破似乎也理所當然，那寫作生命是不是會受到威脅？我也沒特別想過。畢竟在市場如果還需要我的時候，我就是做好我的寫作，如此而已，該來的浪潮還是會來。

以前在想不出來好聽的名字時，也會上網看一下「好聽的男生名字大全」、「好聽的女生名字大全」，拿上面的名字來放在配角或是無關緊要的角色上面，取代阿華、小花等名字，而主角或者是自己喜歡的角色，則會特別為他們想有意義的名字。

這似乎不算什麼，先前也聽過有「小說產生器」，只要利用，就可以產出小說。現在ChatGPT還會寫小說，那小說家的生命呢？

圖／Pixabay
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不可否認，以速度，人類絕對拼不過機器；以創意，AI在龐大的資料庫搜集過往的題材，加上人工智慧撰寫成小說。

那人類寫作這部份，未來就消褪了嗎？

如果不以「AI取代工作」這點來看，一個想寫作、寫小說、寫故事的人來看，不會因為AI的誕生，而停止了創作的欲望，起碼我是如此。AI有AI所謂的「創作」，我也有我的想法與創作，在沒有電腦、網路的時代，就已經有一堆人在寫作了，現在不過多加了AI進來。

倒是在將「寫作轉化成報酬」這塊，或許會比較受到影響，如果媒體或出版方面後續願意以ChatGPT所寫的文章呈現，的確會影響到比如像寫手或新聞記者這部分的工作，但目前我還沒見證過，或許早已有此文章，而我未可知？

圖／Pixabay
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在思考ChatGPT會不會威脅到寫作這部份，我的想法反而是：未來的人們是想看人工智慧所寫出來的內容？還是人類所寫的內容？

ChatGPT未來的發展究竟會怎麼發展？或是影響人類寫作這部份？都還需要再經過一段時間，再來定論吧！

評論人工智慧工作出版創作書寫
作者頭像
梅洛琳
小說創作已達百餘本，類型：愛情、童書、鬼怪、懸疑。 ＜時報出版＞合作《我的鬼妻‧們》一書。 ＜木馬文化＞合作電影小說《心靈時鐘》。 ＜繪虹企業＞合作溫馨小說《天使的眼淚──星》、《天使的眼淚──逆光的青春》。 另於希代、禾馬、萬盛、心田、明日、文房、世一……等出版社出過小說，另任採訪編輯，數本童書於大陸、馬來西亞發行。 得獎記錄：第二屆海峽兩岸網路原創文學大賽小說類優秀獎、第四屆海峽兩岸新媒體原創文學大賽小說類優秀獎
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