【社工員札記】想改變卻改變不了的現實

相隔兩年，院生終於可以回家過年了。

疫情攪亂生活的這幾年，機構一直是社會裡除了機場與醫院以外的第一線，政策措施縮緊得最快、放寬得最慢，去年這個時候，我們機構發生成立二十年來第一次全員留在機構過年的狀況，而今年總算可以不用繼續那麼緊繃的措施。

給家屬們通知機構年假何時開始和結束，接下來的，就是等著院生回家的那一刻。

兩年前的那篇札記裡，我提到院生過年返家最期待的瞬間，而今再看，感覺並未改變，回家過年的院生當然是期待的，但是，跨出機構以後是什麼感覺，我只能猜想，如果沒有清楚的表達傳遞，沒有誰能真的知道誰的感覺，即便對院生或家屬再熟悉，我一樣很難模擬院生回家前後實際的感觸，卻能從之後家屬的言語和院生回來後的反饋推知一二。

有一種快樂，是你告訴自己要快樂。

有一種快樂，是你看到別人羨慕就快樂。

院生回家的快樂，希望不是上面這兩種。

除夕下午跑了一趟外務，把一些善心物資送到鄰近的其他機構去，跟同業夥伴聊起各自機構院生過年回家的狀況，除了感慨也有很多感觸，聊到後來突然發覺，時代真的不一樣了，還只是幾年前而已，過年好像不需要特別提醒家屬就會來接回，但現在，不管多早提醒，總有些不來的理由聽起來那麼像藉口。

時代在改變，機構服務端也在變，而且可能會變得很快，同業夥伴苦笑說，家屬的認知真要隨著時代與政策演進而不斷教育，雖然家屬訴說的原因我們都懂，卻也不是包山包海的服務囊括，重點是，彼此有沒同理心互相體會，那是機構服務最在意的關鍵。

誰不知道家裡無法照顧的人送到機構還要去帶回來是一種痛苦？誰不知道那種痛苦如果可以不要就不想要？

但你不行，因為你偏偏是家屬，而我們偏偏是機構。

而且是還不算長照機構卻被要求比照長照機構看待、服務費用始終有個很低的天花板壓住的身心障礙機構。

以前打電話來詢問入住的第一句話通常是還有沒有床位，而現在打來的十之八九第一句話是問週末要不要接回家？在雙北機構服務幾乎都要週末返家的狀況下，桃園市機構就成了大家迴避困擾的首選，偏偏，桃園現有機構也愈來愈多走向週末固定休二日的模式，即便那不是現有政策，卻是愈來愈無法阻擋的趨勢。

當人力資源愈來愈要求權益的時候，一定會影響到某個角落原本仰賴那些人力支持的族群。機構服務就是這麼回事。

有時候，你可以任性地說，我就是拿錢砸你、你怎能不服務到底？

到底是誰告訴你，那麼一點錢就可以買到那麼多時多元多樣的照顧？何況你的費用還都是政府幫你出的時候。

我們被時代脈動推著橫走，家屬也需要不斷被教育，尤其在疫情衝擊了兩三年的現在，已經習慣了親屬不回家的家庭，要怎麼重拾以往的慣常？扛住院生在機構時時都無法放鬆成習慣的服務人員，要怎麼期待可能三不五時就有院生會回家一趟，即便一天兩天也是一種淡薄的輕鬆？

我們都不習慣，但疫情逐漸過去的現在，每個人都要重新去習慣。

你可以有千百個理由不來參與機構事務，但你沒辦法千百次都剛好沒有時間，擁有的時間大家都一樣，一個理由迴避一次相聚，我不難理解，但看到院生頻頻探頭看著門外、期待家人會不會來探望或接回，我開始覺得你的壓力與困難是你的事，那個沒辦法選擇的人眼裡的渴望，到底誰會看見？

那些好想改變卻改變不了的現實，誰能給些勇氣去抹上一點點喜悅？