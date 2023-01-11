嚴正嵐升格媽媽 為等家寶寶送上「窩」心聖誕大禮

等家寶寶社會福利協會（以下簡稱等家寶寶協會） 於12月21日偕新手媽咪嚴正嵐與企業貴賓出席《等家寶寶 「窩」想和你在一起 記者會》一起為伯大尼兒少家園的牆面上色，與等家寶寶協會一起在這寒冷的聖誕節，為孩子童年增添色彩與溫暖。

當媽有感 新手媽咪嚴正嵐為失依兒提供安全感

半年前，從少女升格為新手媽咪的嚴正嵐，本次也受邀擔任等家寶寶協會公益大使，並於12/21記者會出席，。嚴正嵐在活動的過程中，看到伯大尼兒少家園的江秀圈院長所播放的家園介紹影片，也不禁感動落淚。活動中更坦言，沒有當過媽媽之前，真的不知道照顧一位孩子需要付出多少心力，很佩服願意奉獻的企業、育幼院，因此期望能透過自本次的計畫，為孩子們構築一個充滿舒適、安全，並充滿安全感的小「窩」。

來自各界的愛心 親臨見證牆面變化

活動中，等家寶寶協會執行長王子瑜說，在幫助過這麼多孩子以後，我們希望有機會可以把焦點放到孩子居住的地方，讓我們的贊助人的愛心可以跟育幼院站在一起。伯大尼兒少家園的院長江秀圈更說到，因為有大家的祝福，家園才能有這樣的成果。本次合作插畫家巧巧小橘頭也分享，當初看到這項合作的邀請時，在筆電前面出現了「我一定要接這個案子」的念頭，期待孩子們可以因為這項計劃得到更多的愛！

本次計畫除了仰賴協會的努力之外，還有王閔生議員、鍾沛君議員的資訊分享，以及徐弘庭議員、王閔生議員辦公室助理到場支持，更有許多民間企業加入！其中，福泰飯店集團、美商傑明工程顧問、鈺創科技股份有限公司的貴賓更親自蒞臨記者會現場，與我們一起見證牆面的變化！

潔白的牆面卻成了冰冷的空間

等家寶寶協會以「陪伴育幼院孩子健康長大」為宗旨，自 2016 年以來已經服務了全台近 5 萬人次的育幼院孩子。伯大尼兒少家園是等家寶寶協會長年以來的友好合作夥伴，在一次的聯繫中，等家寶寶協會工作夥伴聽到老師說，家園從電梯連接到房間園先潔白的的牆面，隨著使用時間的推移，多了許多髒汙、腳印的痕跡。

有孩子說：「梯廳的白色牆面『很像醫院』」，新來到育幼院的孩子，也因為不熟悉環境，常被一面又一面白牆，搞得暈頭轉向。

因此，家園的老師們開始萌生了改造梯廳空間的想法，但礙於經費限制，計畫遲遲無法實際推行執行。因此，等家寶寶協會開啟了本次「『窩』想和在你一起」募資專案，期望能夠達成育幼院全體夥伴的願望。

自己的空間自己決定！育幼院孩子投票決定插畫家

過程中等家寶寶協會也非常重視孩子們的想法。在與育幼院老師們來回討論了幾次之後，最終找到了三位有機會可以合作本次改造計畫的插畫家，再交由伯大尼兒少家園的孩子們來進行票選。最終結果，由基督徒插畫家巧巧小橘頭Gtall Studio拿下本次票選冠軍，巧巧小橘頭溫暖的畫風、再加上作品中所傳遞的基督信仰，與伯大尼兒少家園的經營理念不謀而合！

畢業於視覺藝術學系的巧巧，是一位基督徒插畫家，她相信神給我們的恩賜可以被用來改變世界，2016年成立插畫品牌「巧巧小橘頭 Gtall Studio」以來，透過社群媒體走入人群生活，用一篇篇文分享盼望、傳遞愛。

本次合作插畫家 巧巧小橘頭Gtall Studio 分享 facebook

本次的梯廳改造計畫共要施工的三個樓層，將分別以「信、望、愛」作為繪製主題，負責本次牆面設計的插畫家巧巧，受到經典尋寶遊戲「威利在哪裡？（Where’s Wally?）」的啟發，提出了將牆面設計融入遊戲「找找耶穌在哪裡！」的想法，希望將童趣的遊戲帶進為伯大尼兒少家園孩子們的生活！

為了替育幼院孩子們營造溫馨的生活環境，插畫家巧巧運用本身的專長與信仰，將童趣的遊戲融為育幼院孩子生活的一部分，在這次繪製牆面的專案中，特別在圖像設計上融入尋寶遊戲，並將尋找的主題設定為家園孩子們更熟悉的「找找耶穌在哪裡！」讓孩子夠更有參與感！

用行動支持 為弱勢孩送上最「窩」心的禮物

今年聖誕節，等家寶寶協會推出《2022等家寶寶聖誕傳情》期間限定的特別企劃「窩想和你在一起」──育幼院家園修繕基金募集計劃，除了為伯大尼兒少家園募集梯廳美化的經費，還有幫助聖方濟少女之家募集家園整建的經費，目前聖方濟少女之家經費已募集達標；伯大尼兒少家園經費則尚在努力募集中。後續等家寶寶協會也會再持續追蹤所有施作進程，邀請民眾以每份500元的方式，與等家寶寶協會一起為孩子送上這特別的聖誕禮物！（『窩』想和你在一起 活動官網：https://greenbox.tw/Baby/ChristmasGift）

伯大尼兒少家園孩子擁抱牆面