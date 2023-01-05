外國人在雪梨 租房大不易！

在澳洲，如果決定要自己租一間公寓，而不透過二房東或住宿舍，最常用的兩個租房網站是Domain.com.au和 realestate.com.au。

根據位置、房間數、預算、車位等各種條件做篩選，也可建立通知，當有符合條件的房子會主動推播。如果看到有興趣的房子，可以在公告時間前往「房屋檢查」（Inspection）或者和房仲另約時間。

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通常房屋檢查除非廣告有註明，否則並不需要特別和房仲聯絡，時間到出現在房子門口就可。仲介會擺一塊牌子在大門，歡迎參觀。房屋檢查大多安排在周六上午，少數會在下午或是平日，很少有周日的檢查時間。因此剛到雪梨的前幾個周六，幾乎是馬不停蹄的在看房。

外國人在雪梨租房會碰上什麼挑戰？

競爭激烈

澳洲政府自從今年二月起逐步鬆綁邊境政策，直到七月全面解除所有COVID有關邊境限制，許多外國人，包括國際學生、打工度假、外派人士開始入境，帶動過去兩年彷彿一攤死水的租屋市場。

在熱門區域的房子通常是秒殺，從檢查時間的人潮就可看出。有次看一間在North Ryde，捷運共構，出站就到家的公寓。時間到了只見到超過五組租客和我一樣在大門徘徊。正想怎麼還不見房仲？

房仲才從另一邊樓梯趕上來，招呼大家由停車場入口進入。這時才發現，停車場入口早已擠滿另外至少十五組租客。上樓時，電梯還分了幾趟才將人都送進房子。小小一間一房公寓，人潮多到連轉身都要注意不要撞到人。

想當然，這麼搶手的公寓，隔兩天就收訂金下架了。

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路途奔波

雖說雪梨的大眾交通運輸已經蠻完整，在區跟區之間移動仍需要考量時間成本。

一開始看房沒有開車，全憑大眾運輸和一雙腿。也沒有鎖定區域，通常是從網站上挑選幾間喜歡的房子，在有限的時間內跨區移動。偏偏那幾周又碰上罷工、鐵路維修等因素讓火車或地鐵減班，有幾次差點趕不上看房。

印象深刻的一次是看完上一間房子後，本來有三十分鐘的時間移動到下間房子，時間充足。沒算到公車提早一分鐘開走，我一個人站在站牌傻等不到車，只好用跑的，拔腿狂奔。最後抵達時房仲都已經拿出鑰匙在鎖門了，幸好離她下個行程還有一點時間，讓我沒有錯過那間房子。雖然最後因為一些現場看才會發現的因素而決定不租，還是增加了看房經驗。

到了後期，已經越來越有心得，對於各區的屋齡、屋況、價格都大致有掌握，就能果斷的放棄一些照片看來吸引人，實際上出價會讓人猶豫再三的房子。

照片會騙人

屋主如果透過仲介租房，通常會安排攝影師，為房子拍照後放上租屋網站，供租客參考。這類租屋廣告照片看久了，也開始懂得攝影師的拍照技巧。例如會挑角度，如果窗外看出去沒有景色，就只會往內拍；明明廚房和客廳只隔一座樑，擠成一團的房子，照片上看起來卻不顯的壅擠。

不只拍攝時需要技巧，後續修圖也很講究。我就看過一則租屋廣告，照片看起來客廳窗外是大片樹林，實際去看會發現確實有樹，只是矮了兩公尺有，一眼望去根本看不到，要低下頭才有。實際看到的只是對面的房子。

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審核嚴格

看到中意的房子後，審核條件也絲毫不馬虎。首先是要寫一篇文情並茂的自我介紹，讓房東留下好印象。同事笑稱自己簡直把祖宗十八代都交代的一清二楚。

備審資料要準備齊全，包含前三個月的薪資單、收入證明、護照影本、簽證影本、銀行餘額證明。以上資料提供下來，每位房客有多少身家，房東和仲介基本上一清二楚，讓我有種裸體在陌生人面前走動的感覺。

最後是各種資料審核，包括前屋主、雇主、同事和緊急聯絡人的聯絡方式都要提供。房仲也的確會跟這些人聯繫，詢問諸如「你是否願意向別的房東推薦這位租客」、「這位房客在你的房子是從幾月幾號住到幾月幾號」、「有按時繳租嗎？租金多少」以及「你的員工稅後薪資範圍？」這類問題，都會直接詢問。

租金上漲難殺價

曾詢問過已經在這裡生活幾年的同事，得知AUD $10-30一周是常見的殺價範圍，因此也曾這樣出價。在目前這麼競爭的市場，結果可想而知。除了幾間條件稍不理想的房子以外，沒有一位房仲願意搭理我。

也見過缺點超明顯的房子，譬如採光很差，大白天室內卻要開燈，或是鄰居一早就大聲喧嘩、離車站又遠的房子，竟然是貼出來的隔天就收到保證金，表示被租掉了。推論租客應該沒有殺價，房仲自然也盡速成交。

最後租到的這間房子我一開始申請時也比開價少了AUD $15，但最後考量到手上有限的選擇及時間壓力，仍然接受屋主原本的開價。

如果你也將在雪梨租屋，以下幾項建議供參考：

先將資料準備齊全

許多資料準備都需要時間，譬如銀行餘額證明。也要和聯絡人們先打聲招呼，通知之後會有房仲聯繫。即使還沒有看到中意的房子，也可先將資料準備齊全，確保到時送申請不會耽誤。

鎖定區域

趁著一開始看房時就可注意周邊機能和環境，是否符合自己條件。看多了後，就能將範圍縮小到幾個區域，不只看房省時省力，也能對行情更有感覺。

讓房仲留下印象

房屋檢查時，如果考慮要租了，不妨主動上前跟房仲聊個兩句。曾和一位澳洲租客閒聊，說他為了租一間房子，曾和房仲聊足球聊了三十分鐘。

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我們不是本地人，不見得熟悉當地的球賽，但基本聊幾句是沒問題的。即使只是簡單的分享自己住哪、為什麼要看房、為什麼對這間房子感興趣，都能讓房仲留下印象。

現在租屋市場競爭，當房東收到許多出價差不多、條件類似的申請時，會優先挑選哪個？答案很簡單，房仲推薦的。因此適時讓房仲留下印象，絕對能夠讓你的租屋更順利。

主動聯繫房仲

有時丟出去的申請沒回應，不是你的出價低或是條件較差，也有可能是是房仲生意很好，正在忙別的案子，或正在等待優先權比較高的租客回覆。

這時如果能主動出擊，表現出積極度，就很有可能勝出。我目前租的房子其實在丟出申請後兩天都是無消無息的。後來主動打電話給房仲，關心進度，房仲就通知交保證金，將房子訂下來。

中間空白的兩天確切原因我們不會知道，但好不容易看到喜歡的房子了，澳洲通常手機撥國內電話也不用錢，簡單一個小動作，可能就能馬上結束你的看房無限迴圈，而樂而不為？

拉高預算

很現實的，看房看了一段時間後，丟出的申請仍然沒有回應，考慮提高預算吧。也許想到要多花的錢會心痛，但時間其實也是成本，如果晚一點找到房子，就晚一點安頓，將重心放在其他更重要的地方，譬如工作、社交、適應環境、發展興趣。晚個幾周找到房，也許一周省個幾十塊，但損失的時間成本也很珍貴。

在經歷了數周與其他房客廝殺與房仲的周旋後，我也總算簽下一間喜歡的公寓，著手佈置，準備邁向新生活。

📌原文出處：外國人在雪梨，租房大不易

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