如何讀懂孩子的心？父母該學會問三個問題，讓孩子學會獨立思考，找回「我」的存在！

五歲的樂樂提早進入叛逆期，變成什麼都說不要、只想要爸爸其他人都不要的孩子。

從前，他睡覺時就會趴在我肚皮上，綣起身體假裝還是我肚子裡的小baby，我翻過身睡覺時，他還會撒嬌抱怨「媽媽，你要抱我啊！」

現在，我要抱他，他把我推開；我要他跟我睡覺，他跑出門外去爸爸房間躲在床上，打死都不肯跟我回房，面露嫌惡「我不要你，我只要爸爸！」

老實說，我傷透了心。

明明給的愛沒有少過，為什麼變成被孩子討厭的媽媽？我到底做錯了什麼？我終於知道，以前失戀的痛根本不算什麼，被孩子拒絕，才是真正的殘酷悲劇大魔王。

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▋放下情緒釐清孩子問題的原因

雖然心裡不斷上演「為什麼他不愛我？」的角落畫圈圈小劇場，還把老公當成搶走兒子愛的小三來怨懟，但我還是很努力的忍住，不變成情緒勒索的媽媽，試著冷靜問出問題的癥結點。

我趁著樂樂情緒平穩時，問他「媽媽一直要你跟我睡覺，你一定覺得很困擾吧？」他點點頭「對啊。很麻煩。」

我告訴樂樂自己的感受「媽媽覺得有一點難過，很擔心你是不是不喜歡我了才這樣。」

接著，嘗試釐清這件事發生的原因「所以，我想確認，你是以後都不想跟媽媽睡覺了嗎？是因為不喜歡媽媽嗎？為什麼你不想跟我睡覺呢？」

「當你說你不想跟媽媽睡覺的時候，心裡的感覺是生氣，還是難過？」再來，試圖確認他的感受。

樂樂說，因為如果跟爸爸睡覺，爸爸都會讓他玩iPAD、看電視、吃消夜，玩到很晚才需要睡覺「而且爸爸都會買玩具給我，可是你都不讓我買」。

可惡啊。我竟然輸給了手機、PAD、電視、玩具和宵夜。

雖然心裡不斷翻白眼，但我還是（看似）很溫柔地繼續問問題。

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「原來是這樣啊！我知道你很想要長很高，長高需要早一點睡覺，如果太晚睡覺會變成矮冬瓜耶！」「爸爸常常加班到很晚才回來，如果你要等他一起睡覺，會很晚很晚才能睡，你覺得我們可以怎麼做，讓你可以先跟媽媽睡覺呢？」

樂樂開始思索，「媽媽房間的床不舒服，我們可以一起睡爸爸房間的床啊！」「床太小睡不下，我們可以鋪墊子睡床下，像露營一樣很好玩。」

他邊回答思考，從原本離我遠遠的，開始慢慢爬到我腳上，邊往我懷裡鑽，讓我抱著他一起討論。

「哇！你的想法很好耶，那如果媽媽不給你看電視，改成我們睡前一起看故事書，這樣可以嗎？你有其他想法嗎？」我抱著他，繼續發問，認真腦力激盪。

最後，我們討論出了以樂樂為出發點，他能接受也願意執行的方案。

因為是自己獨立思考過的結果，想到的解決方案，主控權在自己身上，親子相處也輕鬆自在多了。

▋三個問題讓孩子學會獨立思考

當親子發生衝突會誤會時，很多爸媽都會陷入跟我一樣的情緒焦慮，因為不知道怎麼問孩子，所有的關心，最後都變成以愛為名的壓迫和指令。

想讀懂孩子的心，就必須先讓孩子先了解自己，學會獨立思考。

《這樣問話教出會思考的孩子》書中建議，父母可以透過三個問題，來讓孩子學會獨立思考：

①確實理解：

先同理心情，確認事情發生的5W1H（Who關鍵人物是誰、Where在哪裡發生的、What發生什麼事、When什麼時候發生的、Why發生的原因、How如何發生的）

②思考原因：

詢問契機（什麼時候開始的？）、和相似物比較（如果是改成XXX，會比較好嗎？如果是其他人，也是一樣嗎？）

③引導其他想法：

用「對了」取代「但是」，「對了，我的想法是….，你覺得呢？」「對了，好像有人這樣做…」用提問引導孩子思考其他想法的可能性。

透過父母循循善誘的提問，孩子的世界是不再是「他們要我怎麼做」而是「我可以怎麼想、怎麼做」意識到「我」的存在，開始擁有獨立思考的能力。

孩子懂得思考表達，父母也才能真正讀懂孩子的心，讓彼此的愛，不因誤會漸行漸遠，而能因為互相了解，彼此越來越緊密。

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